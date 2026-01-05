Camino al Oscar 2026: "Belén" se mete en la "shortlist" y quedó entre las 15 preseleccionadas

Con el anuncio de hoy, el calendario de "Belén" queda marcado por dos hitos fundamentales antes de la gran noche:

15 de marzo: Ceremonia de entrega de los Premios Oscar 2026 en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

La industria cinematográfica local celebra este avance como un reconocimiento a la calidad técnica y narrativa de la producción, que ha logrado conmover a los votantes de la Academia en un año de altísimo nivel competitivo.

Oscar 2026: las 15 películas que siguen en carrera para Mejor Largometraje Internacional

Argentina, BELÉN

Brasil, EL AGENTE SECRETO

Francia, fue solo un accidente

Alemania, SONIDO DE CAÍDA

India, CONFINADA EN CASA

Irak, EL PASTEL DEL PRESIDENTE

Japón, KOKUHO

Jordania, todo lo que queda de ti

Noruega, VALOR SENTIMENTAL

Palestina, PALESTINA 36

Corea del Sur, SIN OTRA OPCIÓN

España, SIRÂT

Suiza, TURNO DE TARDE

Taiwán, CHICA ZURDA

Túnez, LA VOZ DE HIND RAJAB