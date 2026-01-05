Camino al Oscar 2026: "Belén" se mete en la "shortlist" y quedó entre las 15 preseleccionadas
La Academia de Hollywood anunció este lunes las 15 producciones que avanzan a la fase semifinal en la categoría de Mejor Película Internacional.
La carrera por el Oscar ha entrado en una etapa decisiva, y este lunes, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood reveló la esperada "shortlist" de 15 películas que continúan en competencia por el galardón a Mejor Largometraje Internacional.
En este marco, el cine nacional recibió la noticia más esperada: "Belén", el drama dirigido por Dolores Fonzi ha sido seleccionado para la siguiente ronda de votación.
De un total de más de 90 películas enviadas por distintos países, el Comité de la Academia redujo la lista a este grupo selecto. De estas 15 semifinalistas, solo cinco lograrán la nominación oficial que se anunciará el próximo 19 de enero.
"Belén" ha cosechado elogios en festivales internacionales, lo que le permitió ganar tracción frente a competidoras fuertes de Francia, Alemania y Japón.
De concretarse la nominación, Argentina buscará repetir la hazaña lograda por "La historia oficial" (1986) y "Argentina, 1985" (aunque esta última no obtuvo el premio, marcó el regreso a la gala), e intentar alzarse con el tercer Oscar de su historia tras el triunfo de "El secreto de sus ojos" (2010).
Con el anuncio de hoy, el calendario de "Belén" queda marcado por dos hitos fundamentales antes de la gran noche:
- 19 de enero: Anuncio oficial de las 5 películas nominadas definitivas.
- 15 de marzo: Ceremonia de entrega de los Premios Oscar 2026 en el Teatro Dolby de Los Ángeles.
La industria cinematográfica local celebra este avance como un reconocimiento a la calidad técnica y narrativa de la producción, que ha logrado conmover a los votantes de la Academia en un año de altísimo nivel competitivo.
Oscar 2026: las 15 películas que siguen en carrera para Mejor Largometraje Internacional
- Argentina, BELÉN
- Brasil, EL AGENTE SECRETO
- Francia, fue solo un accidente
- Alemania, SONIDO DE CAÍDA
- India, CONFINADA EN CASA
- Irak, EL PASTEL DEL PRESIDENTE
- Japón, KOKUHO
- Jordania, todo lo que queda de ti
- Noruega, VALOR SENTIMENTAL
- Palestina, PALESTINA 36
- Corea del Sur, SIN OTRA OPCIÓN
- España, SIRÂT
- Suiza, TURNO DE TARDE
- Taiwán, CHICA ZURDA
- Túnez, LA VOZ DE HIND RAJAB
