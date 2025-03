Campi se conmovió al recordar cómo se dio cuenta de la enfermedad de Antonio Gasalla

También dijo presente, Nito Artaza y Martín “Campi” Campilongo, amigo e interpréte del personaje de Mamá Cora en la obra teatral de la reconocida película argentina y quien habló de cómo fue su relación con el humorista hasta que se dio cuenta de su enfermedad.

"Antonio ya no estaba bien. Yo me juntaba con Antonio hasta que ya no me reconocía", arrancó diciendo.

"Me llamaba en marzo y me decía ‘feliz día del amigo’. Y yo decía ‘este me está jodiendo’. Yo pensé que me lo estaba haciendo en joda. Me decía ‘tu perrito, ese chiquito que tenés’. Y yo tengo un perro que pesa 90 kilos. Yo lo veía en su casa", expuso el marido de Denise Dumas.

"Nos juntábamos una vez por mes. La última vez fue para el mundial de Qatar, este que ganamos. A mí no me gusta el fútbol, a mí tampoco. El primer partido que ganamos yo estaba con Antonio. Entonces, cada vez que jugábamos mi familia me mandaba con Antonio. Por cábala. Y ya después no me atendía. Él me decía ‘venite mañana que hay partido'", contó.

«Yo iba a la casa y no se acordaba, no me atendía. Él estaba adentro. Me enojé la primera vez que no me atendió. Después me di cuenta de que no estaba bien. Lo llamé y le pregunté cómo estaba. Dijo ‘acá estoy, a mis 95 años’. Le dije que tenía 80 y me respondió ‘tengo 95, no me vas a discutir a mí’. Conmigo nunca se había enojado», manifestó Campi.

Fue en ese momento cuando Mirtha Legrand tomó la palabra y preguntó "¿Demencia senil?", "Si, y me hubiera encantado compartir esto de Mamá Cora con él”, expresó con un sentido dolor en el tono de su voz.

Embed - Al borde del llanto, Campi contó cómo se dio cuenta de la enfermedad de Antonio Gasalla