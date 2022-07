Aseguran que Cande Molfese y Gastón Soffritti estarían en pareja

Fue entonces que Ángel de Brito recordó que la exchica Disney había estado en LAM cantando con Melina Lezcano el día que estalló el escándalo entre Romina Gaetani y Facundo Arana.

"Se están viendo, hubo un viaje al Sur en conjunto (con Fernando Dente y Clara Alonso, entre otros famosos) hace un tiempo pero en las redes nadie subió nada", agregó Berardi sobre la flamante pareja.

La panelista señaló además que confirmó el romance con tres fuentes distintas, pero que Cande Molfese no quiso expedirse al respecto: "Lo iba a contar ayer pero quería chequear con una fuente más y hoy me contestó esa tercera fuente. Le escribí a Cande por Instagram, me leyó pero decidió no contestarme, me clavó el visto".