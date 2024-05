Cande Molfese contó la verdad de su separación de Gastón Soffritti

"Decidimos cerrar este ciclo de forma consciente, con respeto y amor", explicó Molfese acerca de cómo se dio la separación. Ella reconoció que es una situación triste y dolorosa, también destacó la importancia de cerrar este capítulo de sus vidas.

Molfese abordó los rumores que indicaban que la ruptura se debió a que ella no quería ser madre, mientras que él sí tenía esa intención. La actriz declaró que, aunque no está cerrada a la idea de tener hijos en el futuro, actualmente no lo ve como un proyecto a corto plazo. "Es algo que considero, pero lo veo más adelante", aseveró.

La actriz compartió que tuvieron varias conversaciones sobre el tema. Aunque ella veía la maternidad como algo más lejano, él tenía una necesidad más clara de formar una familia en algún momento: “Él es una persona muy clara, que sabe lo que quiere. Yo por ahí soy un poco más confusa".

Cande Molfese.mp4 Revista GENTE