El video de Gastón Soffritti que confirma su separación de Cande Molfese

La boda que no fue entre Soffritti y Molfese

Antes de la ruptura, Soffritti y Molfese tenían planes de futuro: “Ya nos vamos a casar. Estamos viendo cuándo, pero sí. No sabemos todavía, estamos viendo. Con la situación del país es complicado. No está para gastar tanta plata”, indicó el joven en su momento.

“Siempre está con ganas de hacer algo nuevo, yo me parezco también en algunas cosas. Y me gusta en los proyectos poder darle para adelante, pero el contexto no es el mejor momento”, sumó el actor y empresario.