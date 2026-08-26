Cande Tinelli se metió en la pelea entre Tini Stoessel y su papá por la auditoría: qué dijo
La hija de Marcelo Tinelli apuntó contra la cantante en medio del conflicto con Alejandro Stoessel y recordó indirectamente la histórica disputa por Patito Feo.
El conflicto entre Tini Stoessel y su papá, Alejandro Stoessel, sumó un nuevo capítulo con la intervención de Candelaria Tinelli. La hija de Marcelo Tinelli utilizó sus redes sociales para expresar su postura en medio de las versiones sobre la auditoría que la cantante habría solicitado para revisar el manejo de su carrera y su patrimonio.
Cande compartió una serie de mensajes que rápidamente fueron vinculados con la situación que atraviesa la familia Stoessel. Entre ellos apareció una referencia a “Judas dio el beso” y “Justicia divina”, frases asociadas a la canción “Ángel”, que Tini había relacionado en el pasado con el conflicto entre su padre y Marcelo Tinelli.
Pero la influencer fue todavía más clara al explicar por qué la situación la movilizaba. En una publicación escribió: “La amo a ella literal, pero este tema me hizo mal a mí y a mis hermanos en su momento, cuando escuchábamos estadios cantándole a papá y gritando comentarios espantosos. Me da paz que las cosas salgan a la luz”.
De esta manera, Candelaria dejó en claro que, más allá del cariño que asegura tener por Tini, conserva un recuerdo negativo de aquella época y de las repercusiones que tuvo el enfrentamiento entre los adultos.
La vieja pelea entre Marcelo Tinelli y Alejandro Stoessel
Para entender la reacción de Cande hay que remontarse varios años atrás, cuando Marcelo Tinelli y Alejandro Stoessel protagonizaron una fuerte disputa vinculada a Patito Feo, la exitosa ficción juvenil que se emitió por El Trece. Alejandro Stoessel había trabajado en la producción y desarrollo del proyecto, mientras que Marcelo Tinelli estaba al frente de Ideas del Sur, productora responsable de la ficción.
Con el paso del tiempo, la relación entre ambos se deterioró y el conflicto llegó a la Justicia. En aquel contexto también quedó involucrada Tini, quien por entonces era muy joven y comenzaba a dar sus primeros pasos en el mundo artístico.
Años después, Tini lanzó “Ángel”, una canción que fue interpretada como una referencia a aquel enfrentamiento. Algunas de las frases de la canción volvieron ahora a aparecer en las publicaciones de Cande Tinelli.
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