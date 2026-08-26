Cande Tinelli se metió en la pelea entre Tini Stoessel y su papá por la auditoría: qué dijo

Con el paso del tiempo, la relación entre ambos se deterioró y el conflicto llegó a la Justicia. En aquel contexto también quedó involucrada Tini, quien por entonces era muy joven y comenzaba a dar sus primeros pasos en el mundo artístico.

Años después, Tini lanzó “Ángel”, una canción que fue interpretada como una referencia a aquel enfrentamiento. Algunas de las frases de la canción volvieron ahora a aparecer en las publicaciones de Cande Tinelli.