De qué murió Tim Curry a sus 80 años

Un legado imborrable entre Frank-N-Furter y Pennywise

La trayectoria de Tim Curry abarcó con éxito el ámbito teatral, el cine, la televisión y el doblaje. Su salto definitivo a la fama internacional ocurrió en los años 70, etapa en la que dio vida al excéntrico personaje del Dr. Frank-N-Furter en la obra "The Rocky Horror Show" y en su posterior adaptación para la gran pantalla, "The Rocky Horror Picture Show", lanzada comercialmente en 1975. Este largometraje se convirtió en un hito del cine de culto, sostenido por proyecciones de medianoche y una apasionada comunidad de fanáticos.

Más allá de ese papel, el intérprete demostró una versatilidad notable al asumir otros retos de gran impacto popular. En 1990 encarnó al aterrador payaso Pennywise en la miniserie televisiva "It", basada en la clásica novela de Stephen King. Su composición del villano quedó grabada en la retina del público, consolidándose como una de las caracterizaciones más terroríficas y recordadas de la historia de la pantalla chica.