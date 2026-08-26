De qué murió Tim Curry a sus 80 años
El artista británico murió este 26 de agosto a los 80 años en su casa de Los Ángeles. Tenía problemas de salud hace más de una década. Los detalles.
El universo del entretenimiento despide a uno de sus rostros más emblemáticos. Tim Curry, figura icónica del cine de culto y del género de terror, falleció a los 80 años de edad. La triste novedad fue dada a conocer este miércoles por el portal de noticias "TMZ" y ratificada minutos más tarde por diversos medios de los Estados Unidos. El deceso del artista británico se produjo durante la noche del martes en su residencia particular de Los Ángeles, tras haber atravesado un complejo cuadro de salud a lo largo de los últimos años.
De acuerdo con fuentes pertenecientes a las fuerzas de seguridad citadas por "TMZ", el personal policial se hizo presente en el domicilio del intérprete cerca de las 23:23. Asimismo, las autoridades remarcaron que hasta la fecha no se registran indicios ni sospechas de que haya existido un hecho de índole criminal vinculado con su fallecimiento.
Por el momento no se ha emitido un informe oficial que determine la causa exacta de la muerte de Tim Curry. Quienes reportaron su partida indicaron que la estrella llevaba más de una década haciendo frente a severos contratiempos en su estado físico.
El hito médico más grave en su historial tuvo lugar en 2012, momento en el que sufrió un derrame cerebral que dejó secuelas muy profundas en sus facultades motrices. Ese incidente alteró radicalmente su rutina diaria y su carrera artística, obligándolo a encarar un extenso proceso de rehabilitación. Con el correr del tiempo, el intérprete debió recortar al mínimo sus participaciones públicas y sus compromisos en los sets de filmación.
Durante el año 2025, al conceder una serie de notas con motivo de la presentación de su libro autobiográfico "Vagabond", la figura británica rememoró las dificultades que afrontaba de manera cotidiana, señalando que la imposibilidad de desplazarse por sus propios medios lo mantenía utilizando una silla de ruedas como consecuencia del ACV. Si bien este antecedente clínico es ampliamente conocido, la prensa internacional aclaró que no hay confirmación formal de que dicho evento haya sido el causante directo de su partida.
Un legado imborrable entre Frank-N-Furter y Pennywise
La trayectoria de Tim Curry abarcó con éxito el ámbito teatral, el cine, la televisión y el doblaje. Su salto definitivo a la fama internacional ocurrió en los años 70, etapa en la que dio vida al excéntrico personaje del Dr. Frank-N-Furter en la obra "The Rocky Horror Show" y en su posterior adaptación para la gran pantalla, "The Rocky Horror Picture Show", lanzada comercialmente en 1975. Este largometraje se convirtió en un hito del cine de culto, sostenido por proyecciones de medianoche y una apasionada comunidad de fanáticos.
Más allá de ese papel, el intérprete demostró una versatilidad notable al asumir otros retos de gran impacto popular. En 1990 encarnó al aterrador payaso Pennywise en la miniserie televisiva "It", basada en la clásica novela de Stephen King. Su composición del villano quedó grabada en la retina del público, consolidándose como una de las caracterizaciones más terroríficas y recordadas de la historia de la pantalla chica.
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