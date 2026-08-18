Candela Ruggeri rompió el silencio tras la acusación de Flor Vigna: "Necesito aclararlo..."
La influencer salió a responder luego de que la cantante reflotara una vieja anécdota relacionada con Nico Occhiato.
La polémica volvió a instalarse alrededor de Candela Ruggeri luego de que Flor Vigna recordara una situación del pasado y la vinculara con Nico Occhiato. Según el relato de la cantante, la influencer habría intentado seducir al conductor cuando todavía estaba en pareja con ella.
La versión fue expuesta por Vigna durante su participación en el reality mexicano La Casa de los Famosos y rápidamente comenzó a circular en redes sociales. Ante las repercusiones y los distintos comentarios que surgieron a partir de sus declaraciones, Ruggeri decidió contar su versión y negar categóricamente lo ocurrido.
A través de sus historias de Instagram, la influencer explicó que decidió hablar después de varios años porque consideró necesario ponerle un freno a las versiones que comenzaron a difundirse. “Se están diciendo muchas mentiras que no pasaron así”, expresó.
Candela Ruggeri dio su versión
Ruggeri fue contundente al referirse a la acusación y aseguró que jamás habría tenido una actitud de ese tipo con alguien que estuviera en pareja.
“Yo soy una mujer con muchísimos valores, jamás me metería en la cama de un hombre casado, con novia, nunca lo hice ni lo voy a hacer. Las cosas no fueron así”, sostuvo.
Para respaldar su relato, la influencer también hizo referencia al viaje en el que habría ocurrido el episodio mencionado por Vigna y explicó cómo se había organizado el alojamiento durante esos días.
“Yo me fui de viaje con Manuela, con Nico y yo compartí habitación con Manuela”, afirmó.
De esta manera, Ruggeri buscó aclarar uno de los puntos centrales de la historia y rechazó que hubiera existido una situación de seducción hacia Occhiato.
La hija de Oscar Ruggeri también manifestó su enojo por la manera en la que el episodio volvió a instalarse públicamente y por las interpretaciones que comenzaron a aparecer en redes y medios. “Estas cosas que están diciendo son totalmente falsas. Desmiento absolutamente todo”, remarcó.
Además, cuestionó algunos de los titulares que comenzaron a circular y aseguró que se sintió identificada con una imagen que, según sus propias palabras, no la representa.
“Dejen de poner esos titulares porque me están diciendo un montón de cosas que no soy y siento que no las merezco”, manifestó.
La influencer también hizo hincapié en que se trata de una historia ocurrida “hace muchísimo tiempo atrás” y explicó que su intención no es reabrir una situación del pasado, sino aclarar su versión frente a la repercusión que tuvieron las declaraciones de Vigna.
Finalmente, Ruggeri explicó cuál fue el principal motivo que la llevó a romper el silencio públicamente: “Necesito aclararlo por respeto a mi familia, a mi marido, a mi hija”.
Con este descargo, Cande Ruggeri dejó sentada su postura frente a la versión que volvió a tomar fuerza años después y negó haber intentado involucrarse con Nico Occhiato mientras él estaba en pareja con Flor Vigna.
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