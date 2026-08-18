Candela Ruggeri rompió el silencio tras la acusación de Flor Vigna: "Necesito aclararlo..."

Para respaldar su relato, la influencer también hizo referencia al viaje en el que habría ocurrido el episodio mencionado por Vigna y explicó cómo se había organizado el alojamiento durante esos días.

“Yo me fui de viaje con Manuela, con Nico y yo compartí habitación con Manuela”, afirmó.

De esta manera, Ruggeri buscó aclarar uno de los puntos centrales de la historia y rechazó que hubiera existido una situación de seducción hacia Occhiato.

La hija de Oscar Ruggeri también manifestó su enojo por la manera en la que el episodio volvió a instalarse públicamente y por las interpretaciones que comenzaron a aparecer en redes y medios. “Estas cosas que están diciendo son totalmente falsas. Desmiento absolutamente todo”, remarcó.

Además, cuestionó algunos de los titulares que comenzaron a circular y aseguró que se sintió identificada con una imagen que, según sus propias palabras, no la representa.

“Dejen de poner esos titulares porque me están diciendo un montón de cosas que no soy y siento que no las merezco”, manifestó.

La influencer también hizo hincapié en que se trata de una historia ocurrida “hace muchísimo tiempo atrás” y explicó que su intención no es reabrir una situación del pasado, sino aclarar su versión frente a la repercusión que tuvieron las declaraciones de Vigna.

Finalmente, Ruggeri explicó cuál fue el principal motivo que la llevó a romper el silencio públicamente: “Necesito aclararlo por respeto a mi familia, a mi marido, a mi hija”.

Con este descargo, Cande Ruggeri dejó sentada su postura frente a la versión que volvió a tomar fuerza años después y negó haber intentado involucrarse con Nico Occhiato mientras él estaba en pareja con Flor Vigna.