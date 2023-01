Nació Vita, la hija de Candela Ruggeri

"Te amamos tanto! Gracias por elegirnos chanchita nuestra. La felicidad es absoluta y con vos empieza nuestra familia. Bienvenida hija", escribió súper emocionada Cande.

Cande está en pareja con Nicolás hace cuatro años. En sus redes sociales, la modelo se mostró muy activa durante todo su embarazo y les compartía a sus casi dos millones de seguidores todas las novedades sobre “B Vita”, como ella llama públicamente a su pequeña Vita.

hija cande ruggeri

El nombre

En una publicación en su cuenta de Instagram, Cande Ruggeri había anunciado: "Se va a llamar Vita". Entonces explicó: "En la pandemia me puse a estudiar italiano y ahí descubrí este nombre que me encantó. Me gusta especialmente su significado: vida".