Candelaria Tinelli explotó tras el escándalo de su hermana Juanita: "La quiero mucho, pero..."
La hija de Marcelo Tinelli recurrió a sus redes sociales para expresar su hartazgo por los comentarios que circulan sobre su madre y su hermana menor.
En medio de las repercusiones que generó la situación familiar que involucra a Juanita Tinelli, Candelaria Tinelli decidió romper el silencio y compartir un fuerte descargo en sus redes sociales. La influencer dejó en claro su malestar por las constantes comparaciones que recibe y apuntó contra quienes intentan enfrentarla con su hermana.
A través de una publicación, Cande manifestó su cansancio por los comentarios que se multiplican en las plataformas digitales y pidió que se termine con esa situación. "Dejen de compararme con mi hermana", expresó de manera categórica, en un mensaje que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores.
El posteo de Candelaria Tinelli tras el escándalo de Juanita
La publicación apareció en un contexto de alta exposición mediática para la familia Tinelli, luego de distintas declaraciones que volvieron a instalar versiones sobre tensiones y diferencias entre algunos de sus integrantes. Sin entrar en detalles sobre el conflicto, la influencer eligió enfocarse en el impacto que tienen las comparaciones permanentes sobre su figura.
En su descargo, además, hizo referencia a momentos difíciles que le tocó atravesar en el plano personal y cuestionó la actitud de quienes utilizan esas circunstancias para establecer rivalidades o contrapuntos con Juanita. De esa manera, buscó poner un freno a las especulaciones que volvieron a crecer en las últimas semanas.
Lo cierto es que la relación entre ambas hermanas ya había sido tema de conversación en otras oportunidades. Tiempo atrás, Candelaria había reconocido públicamente que no mantenía un vínculo cercano con Juanita, declaraciones que en su momento sorprendieron y alimentaron rumores sobre una distancia dentro de la familia.
Ahora, en medio de una nueva controversia que vuelve a tener a los Tinelli bajo la lupa, Cande eligió marcar una posición clara. Con una frase breve y sin rodeos, dejó sentado su punto de vista: "Dejen de compararme con mi hermana".
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