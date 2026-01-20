Candelaria Tinelli le respondió a su mamá tras el polémico posteo: "Sufro por ella"

En el mismo envío televisivo, Adrián Pallares aportó contexto sobre el entramado familiar y la relación de Marcelo Tinelli con sus hijos. “(Marcelo) Tinelli está muy cercano a sus hijos. Y Soledad fue la única de sus exmujeres en el gran quilombo de Juana, que estuvo con él. Paula Robles fue a ver a Guillermina Valdés al espectáculo”, señaló el periodista, sumando una mirada más amplia sobre una historia que, una vez más, quedó expuesta ante la opinión pública.