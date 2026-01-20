Candelaria Tinelli le respondió a su mamá tras el polémico posteo: "Sufro por ella"
La influencer usó sus redes sociales para hablar de la publicación que hizo Soledad Aquino en las últimas horas.
En las últimas horas, Soledad Aquino volvió a quedar en el centro de la escena tras compartir una reflexión personal en redes sociales que dejó al descubierto viejas heridas familiares y desató un gran debate.
Acompañando una imagen del pasado, en la que aparece junto a sus hijas cuando eran chicas, la primera esposa de Marcelo Tinelli expresó su tristeza por el distanciamiento actual: “Qué bellos recuerdos. Extraño tanto su amor. Yo sigo esperando al menos un texto. ¿A todos los papás les pasa que les diste todo y después no están? Seguro mañana me hacen quilombo, y seguiré siendo parte del silencio eterno”.
El mensaje no tardó en generar repercusión y, horas después, tuvo una respuesta directa desde el entorno familiar. En el programa Intrusos dieron a conocer la reacción de Candelaria Tinelli, quien decidió expresarse desde su cuenta de Instagram, visiblemente afectada por la situación: “Diría muchas cosas sobre esto. Porque en cada posteo que hace mamá o descargo, sufro por ella”.
La intervención de la influencer se dio luego de que una usuaria cuestionara duramente a las hijas de Aquino en redes sociales. “Pobre tu madre, mendigando amor de ustedes, y ustedes ni pelota. ¡Dan vergüenza!”, escribió la seguidora, comentario que motivó la respuesta pública de Cande en defensa de su propia vivencia emocional y dando por finalizado el tema.
En el mismo envío televisivo, Adrián Pallares aportó contexto sobre el entramado familiar y la relación de Marcelo Tinelli con sus hijos. “(Marcelo) Tinelli está muy cercano a sus hijos. Y Soledad fue la única de sus exmujeres en el gran quilombo de Juana, que estuvo con él. Paula Robles fue a ver a Guillermina Valdés al espectáculo”, señaló el periodista, sumando una mirada más amplia sobre una historia que, una vez más, quedó expuesta ante la opinión pública.
