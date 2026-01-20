Santiago del Moro mostró cómo será la "playa" que tendrá Gran Hermano: Generación Dorada
El conductor reveló cómo quedó uno de los sectores más emblemáticos de la casa tras una ambiciosa remodelación.
Santiago del Moro volvió a encender la expectativa entre los seguidores de Gran Hermano al compartir detalles de las modificaciones que se están realizando en la casa más famosa del país.
Con la llegada de Gran Hermano: Generación Dorada, Telefe prepara una edición completamente renovada del reality, que tiene previsto su estreno en febrero y promete sorprender desde el primer día.
El misterio comenzó en diciembre, cuando recién se iniciaba el casting del programa. En ese momento, el conductor decidió publicar una imagen del parque y dejó entrever que se avecinaban cambios importantes. “Me preguntan todo el tiempo por la casa. Les cuento: donde antes había una pileta, ahora hay un gran pozo, que cada día es más grande, jaja”, escribió Del Moro, despertando todo tipo de especulaciones entre los fanáticos.
Con el paso de las semanas, la curiosidad fue en aumento hasta que este lunes el presentador decidió develar el enigma. A través de una nueva foto, mostró cómo quedó el patio tras la obra y adelantó que el espacio fue transformado para recrear un entorno playero. “Vamos a la playa. Prepárense. Gran Hermano: Generación Dorada. Febrero”, expresó, confirmando que el reality apostará por una ambientación totalmente distinta.
Cabe recordar que, hacia fines de diciembre, Del Moro ya había dado la primera señal concreta del inicio de las reformas con otra publicación. “Gran Hermano 2026. Chau pileta, gracias por tanto. Se vienen los cambios a la casa más famosa”, había anunciado entonces. Ahora, con las imágenes finales, queda claro que la nueva edición buscará marcar un antes y un después en la historia del programa.
Santiago del Moro reveló un clip de presentación de Gran Hermano: Generación Dorada
Santiago del Moro compartió en su cuenta oficial de Instagram un emotivo video para celebrar los 25 años de Gran Hermano. El clip rápidamente despertó nostalgia entre los fanáticos del programa, que desde hace décadas sigue marcando hitos en la pantalla chica y en la cultura popular.
En el video se repasan momentos icónicos de todas las ediciones, con escenas que quedaron grabadas en la memoria colectiva: ingresos históricos a la casa, finales inolvidables, discusiones legendarias y instantes de fuerte carga emocional. La edición combina imágenes de archivo con una narrativa ágil que resume el impacto del formato a lo largo del tiempo.
Además, el homenaje incluye la aparición de participantes que se volvieron verdaderos personajes del espectáculo argentino. Ganadores, jugadores polémicos y figuras queridas por el público reaparecen en el clip como símbolo de cada etapa del programa, mostrando cómo Gran Hermano fue renovándose sin perder su esencia.
La publicación de Del Moro fue celebrada por miles de seguidores, que comentaron recordando sus ediciones favoritas y destacando la vigencia del reality a 25 años de su estreno. El video no solo funciona como un repaso histórico, sino también como una reafirmación del fenómeno televisivo que sigue generando conversación, fanatismo y rating temporada tras temporada.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario