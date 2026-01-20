Santiago del Moro mostró cómo será la "playa" que tendrá Gran Hermano: Generación Dorada

Pileta Gran Hermano

Santiago del Moro reveló un clip de presentación de Gran Hermano: Generación Dorada

Santiago del Moro compartió en su cuenta oficial de Instagram un emotivo video para celebrar los 25 años de Gran Hermano. El clip rápidamente despertó nostalgia entre los fanáticos del programa, que desde hace décadas sigue marcando hitos en la pantalla chica y en la cultura popular.

En el video se repasan momentos icónicos de todas las ediciones, con escenas que quedaron grabadas en la memoria colectiva: ingresos históricos a la casa, finales inolvidables, discusiones legendarias y instantes de fuerte carga emocional. La edición combina imágenes de archivo con una narrativa ágil que resume el impacto del formato a lo largo del tiempo.

Además, el homenaje incluye la aparición de participantes que se volvieron verdaderos personajes del espectáculo argentino. Ganadores, jugadores polémicos y figuras queridas por el público reaparecen en el clip como símbolo de cada etapa del programa, mostrando cómo Gran Hermano fue renovándose sin perder su esencia.

La publicación de Del Moro fue celebrada por miles de seguidores, que comentaron recordando sus ediciones favoritas y destacando la vigencia del reality a 25 años de su estreno. El video no solo funciona como un repaso histórico, sino también como una reafirmación del fenómeno televisivo que sigue generando conversación, fanatismo y rating temporada tras temporada.