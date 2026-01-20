La reacción de la esposa de Julio Iglesias tras las denuncias por abuso sexual de dos exempleadas

La investigación conjunta, liderada por el diario español elDiario.es y la cadena Univision Noticias, sacó a la luz testimonios estremecedores de las víctimas, quienes utilizaron nombres ficticios para proteger su identidad. Una de ellas, identificada como "Rebeca", relató que fue contratada bajo la premisa de que "iba a trabajar con un hombre más importante de la República Dominicana".

Sin embargo, la realidad laboral fue muy distinta. La mujer describió situaciones de acoso constantes que comenzaron con pedidos inapropiados en la playa: "Me dijo ‘quítate la toalla’ y yo me la quité con mucha vergüenza. Después que me quitara el pantalón corto y cuando lo hice me dijo que le diera una ‘vuelta’, e hizo un comentario como que yo tenía muy buenos glúteos", detalló.

El segundo testimonio impactante proviene de "Laura", quien se desempeñaba como fisioterapeuta del artista. La profesional describió una secuencia de abuso físico y humillación ocurrida en la piscina, luego de que el cantante le hiciera preguntas sobre su cuerpo.

"Me agarra los pezones, me los aprieta durísimo y yo me alejo, le digo 'me duele'. Me dice: 'Es que tienes los pezones grandes' y sigue como si nada. Una vez me agarró durísimo por la cabeza y me metió la lengua y tú no te puedes defender. Entonces tú dices ‘eso no es normal, no está bien, ¿pero qué hago?’", confesó entre lágrimas.

audios julio iglesias

La dinámica interna de las mansiones de Iglesias también quedó expuesta. Según informaron periodistas allegados al caso en el programa A la Barbarossa, el comportamiento del cantante cambiaba drásticamente según la presencia de su esposa, Miranda Rijnsburger.

Mientras ella y sus hijos estaban en la casa, el trato hacia el personal era profesional, pero la situación se transformaba cuando se retiraban. "Cuando Miranda aparecía, todo era normal. Cuando se iba, era la tortura de estas mujeres", señalaron fuentes periodísticas sobre la rutina en las fincas de Punta Cana y Bahamas.

Para las denunciantes, este proceso no solo busca una reparación personal, sino también romper un ciclo de silencio que, según sostienen, ha durado décadas. "Yo me sentía como un objeto, como una esclava en pleno siglo XXI", resumió una de las víctimas para dimensionar el nivel de opresión vivido. El objetivo de hacer pública la denuncia es animar a otras posibles afectadas a presentarse ante las autoridades.

En un mensaje final cargado de sororidad, una de las exempleadas instó a sus antiguas compañeras a no tener miedo: "Todas las mujeres que entran a trabajar en la casa de Julio Iglesias son víctimas. Yo creo que el impacto de nosotras acudamos a la Justicia es enviar ese mensaje a todas las víctimas de esta persona a que hablen, y que crean en la Justicia. Y que entiendan que no fue algo que les pasó a ellas y nada más".

Además, reafirmó su postura al declarar: "Lo hago principalmente por mí, pero también lo hago ellas, por apoyo, porque no es justo lo que yo viví ni lo que vivió ninguna de mis compañeras en esa casa, porque nosotras entramos a esa casa a trabajar dignamente y no merecíamos todo el maltrato físico, psicológico y sexual".