Candelaria Tinelli sufrió un accidente y tuvo que ser operada de urgencia

Candelaria Tinelli historia

Marcelo Tinelli compartió por redes sociales su nuevo tratamiento estético: qué se hizo

Marcelo Tinelli volvió a ser el centro de los comentarios en redes sociales. El conductor mostró en sus historias de Instagram el último retoque estético que se hizo y sus seguidores no tardaron en reaccionar.

En el clip que compartió con sus más de 9 millones de seguidores, se lo ve acostado en una camilla, relajado, mientras una especialista realiza un tratamiento facial en un consultorio de estética de la doctora Java Jeiman

“Acá estamos, en el tratamiento. ¿Qué estamos haciendo", le consultó a la experta, en el video que posteó en su Instagram. “Estamos haciendo miotense, que es la combinación de punta de diamantes con radiofrecuencia y ultrasonido, que es para mejorar la hidratación de la piel", le explicaron.

“¡Vamos! Muy bien!“, celebró el presentador y siguió con la exfoliación en su cara.

El tratamiento que eligió el conductor es uno de los más populares entre celebridades locales e internacionales, ya que promete resultados visibles sin necesidad de cirugías invasivas.

Si bien Tinelli compartió el momento de manera distendida y con humor, las redes sociales no tuvieron piedad. Los usuarios de X (ex Twitter) y TikTok comenzaron a llenar los comentarios con burlas y críticas sobre su aspecto.

“Ya no le queda una expresión original”, escribió un usuario. “Parece un filtro de Instagram en persona”, ironizó otro. Algunos también recordaron sus retoques anteriores: “Marcelo tiene más mantenimiento que una Ferrari”.