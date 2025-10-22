Candelaria Tinelli sufrió un accidente y tuvo que ser operada de urgencia
La influencer tuvo que ser intervenida quirúrgicamente y preocupó a todos, ya que no sabían lo que había ocurrido.
Candelaria Tinelli causó preocupación, luego de que se diera a conocer que sufrió un doloroso accidente y que tuvo que pasar por el quirófano.
En las últimas horas, Pepe Ochoa se encargó de contar la información en LAM y llevó tranquilidad. Todo se dio este lunes, cuando la artista se encontraba grabando unas escenas para el reality familiar en el Hípico, cuando sufrió el incidente y tuvo que ser asistida de manera inmediata.
"Estaba en una situación de grabación y sucedió un accidente. Ella siguió, pero cuando terminaron se dio cuenta que una parte de su cuerpo estaba rota", comenzó diciendo el panelista. Y agregó: "Se rompió la mano".
Según lo que contó Pepe, este susto ocurrió de manera inesperada: "Estaba grabando para el reality y se calló de una manera tonta, y siguió".
Por otro lado, en su cuenta personal de Instagram, la cantante e influencer explicó cómo se siente y bromeó al respecto, transmitiendo tranquilidad a sus seguidores: "¿Y vos cómo arrancaste la semana?".
Marcelo Tinelli compartió por redes sociales su nuevo tratamiento estético: qué se hizo
Marcelo Tinelli volvió a ser el centro de los comentarios en redes sociales. El conductor mostró en sus historias de Instagram el último retoque estético que se hizo y sus seguidores no tardaron en reaccionar.
En el clip que compartió con sus más de 9 millones de seguidores, se lo ve acostado en una camilla, relajado, mientras una especialista realiza un tratamiento facial en un consultorio de estética de la doctora Java Jeiman
“Acá estamos, en el tratamiento. ¿Qué estamos haciendo", le consultó a la experta, en el video que posteó en su Instagram. “Estamos haciendo miotense, que es la combinación de punta de diamantes con radiofrecuencia y ultrasonido, que es para mejorar la hidratación de la piel", le explicaron.
“¡Vamos! Muy bien!“, celebró el presentador y siguió con la exfoliación en su cara.
El tratamiento que eligió el conductor es uno de los más populares entre celebridades locales e internacionales, ya que promete resultados visibles sin necesidad de cirugías invasivas.
Si bien Tinelli compartió el momento de manera distendida y con humor, las redes sociales no tuvieron piedad. Los usuarios de X (ex Twitter) y TikTok comenzaron a llenar los comentarios con burlas y críticas sobre su aspecto.
“Ya no le queda una expresión original”, escribió un usuario. “Parece un filtro de Instagram en persona”, ironizó otro. Algunos también recordaron sus retoques anteriores: “Marcelo tiene más mantenimiento que una Ferrari”.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario