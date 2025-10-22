El libro de un argentino selló el amor entre Dua Lipa y Callum Turner: de cuál se trata

Fortuna, la segunda novela de Díaz tras A lo lejos, es "una recopilación de cuatro manuscritos" en diversas etapas de finalización, que cuentan versiones diferentes de la historia de un empresario de Wall Street y su esposa en los años previos a la Gran Depresión. La novela ha sido descrita por Esquire USA como "una fascinante historia de clase, capitalismo y codicia".

La trama se desarrolla en los triunfales años veinte, donde Benjamin Rask, un magnate financiero, y su esposa Helen, hija de excéntricos aristócratas, dominan Nueva York. Sin embargo, al acercarse el final de la década, las sospechas comienzan a rodear a los Rask.

La estructura y crítica del libro

La novela posee una estructura similar a la de la película Rashomon de Kurosawa, siendo una suma de voces, de versiones confrontadas que se complementan, matizan y se contradicen. Este recurso sitúa al lector ante "los límites entre la realidad y la ficción, entre la verdad y su versión manipulada".

Fortuna explora los entresijos del capitalismo americano, "el poder del dinero, las pasiones y las traiciones" que mueven las relaciones personales, y la ambición desmedida. El New York Times añadió que la obra es "intrincada, ingeniosa y con sólidas sorpresas, con ecos de Henry James, Edith Wharton y Thomas Mann. Una novela estimulante e inteligente".