El libro de un argentino selló el amor entre Dua Lipa y Callum Turner: de cuál se trata
La cantante y el actor se enamoraron mientras leían una historia creada por un argentino que, ahora, fue premiada con un Pulitzer. Los detalles.
No se puede negar que la lectura puede ser una vía inesperada para encontrar el amor. Este es el caso del actor Callum Turner (Los amos del aire), quien de compartir una serendipia literaria con la talentosa, joven y millonaria estrella de la música Dua Lipa, ha pasado a estar comprometido con quien describe como "la mujer más hermosa del mundo".
El propio Turner, en una conversación con The Sunday Times, añadió épica a esta insólita historia de amor al confesar que su primer encuentro se produjo tras "una serie de catastróficas desdichas" que casi impidieron que se conocieran. "Tuvimos quizá dos, tres, cuatro o cinco ocasiones en las que estuvimos a punto de encontrarnos y no lo hicimos", aseguró el intérprete. Mencionó que se debió a "Amigos y lugares comunes. Hubo una ocasión en la que ella fue a una fiesta y luego yo fui a otra, pero llegué unos minutos después de que ella se marchara".
La magia de coincidir en la misma página
La conexión mágica finalmente se dio cuando ambos coincidieron en la casa de un amigo mutuo en Los Ángeles. Turner reveló el momento clave: "Nos sentamos uno al lado del otro y nos dimos cuenta de que estábamos leyendo el mismo libro, lo cual es una locura. Se lo dije y ella me miró y me dijo: 'Yo también acabo de terminar el primer capítulo'".
El actor deslizó una sutil y fina "frase para ligar" para sellar la conexión: "Le dije: 'Entonces estamos en la misma página'". Para quienes no manejan el inglés avanzado, la expresión "to be on the same page" significa, más allá de "estar en la misma página", estar en sintonía o en la misma onda.
El libro que unió a Dua Lipa y Callum Turner
La historia de amor tomó un giro afortunado gracias a que el libro que leían no era El Kamasutra o El pirata Garrapata, sino una novela que demostraba su gusto literario mutuo: una novela ganadora del Premio Pulitzer. Se trata de Fortuna, del escritor argentino Hernán Díaz, una obra que narra la misteriosa historia de un magnate en los años veinte.
Fortuna, la segunda novela de Díaz tras A lo lejos, es "una recopilación de cuatro manuscritos" en diversas etapas de finalización, que cuentan versiones diferentes de la historia de un empresario de Wall Street y su esposa en los años previos a la Gran Depresión. La novela ha sido descrita por Esquire USA como "una fascinante historia de clase, capitalismo y codicia".
La trama se desarrolla en los triunfales años veinte, donde Benjamin Rask, un magnate financiero, y su esposa Helen, hija de excéntricos aristócratas, dominan Nueva York. Sin embargo, al acercarse el final de la década, las sospechas comienzan a rodear a los Rask.
La estructura y crítica del libro
La novela posee una estructura similar a la de la película Rashomon de Kurosawa, siendo una suma de voces, de versiones confrontadas que se complementan, matizan y se contradicen. Este recurso sitúa al lector ante "los límites entre la realidad y la ficción, entre la verdad y su versión manipulada".
Fortuna explora los entresijos del capitalismo americano, "el poder del dinero, las pasiones y las traiciones" que mueven las relaciones personales, y la ambición desmedida. El New York Times añadió que la obra es "intrincada, ingeniosa y con sólidas sorpresas, con ecos de Henry James, Edith Wharton y Thomas Mann. Una novela estimulante e inteligente".
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario