La influencer Kami Franco se postuló al Bailando: la reacción de Cande Tinelli

La que no pasó por alto el deseo de la cordobesa de participar en el certamen fue Candelaria Tinelli, quien no sólo reaccionó comentando "Me muero, ¿entendés?" en el vídeo sino que, además, compartió la postulación en sus historias de Instagram, arrobando a su papá para convencerlo de que Kami esté en el show: "Por favor, ¿sí? ¡La amamos!", escribió seguido de emojis de manitos rezando.

la kami al bailando.mp4

Por su parte, la joven de 22 años etiquetó en su presentación al 'ejército de LAM' de Ángel De Brito para decir que, aunque es "muy pata dura", quiere "entrar al Bailando" porque le gusta bailar. No teniendo dotes para la danza, la influencer recalcó sus principales virtudes en pos de ser convocada.

"Soy inteligente, divertida, buena onda, sociable, no tengo problema en adaptarme a los lugares", aseguró visiblemente nerviosa en la publicación de TikTok que ya tiene casi 400 mil vistas, más de 35 mil likes y alrededor de 3 mil comentarios.

En tanto, Marcelo prestó especial atención al pedido de su hija mayor y decidió dejar la decisión en manos de sus seguidores: "Me la pide mi hija (a Kami) ¿Ustedes qué opinan? ¿Puede ser para Bailando 2023?", preguntó en sus historias de Instagram, donde el 75% de las personas que votaron afirmaron que les gustaría que Kamila Franco se convierta en participante.