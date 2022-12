Canta Conmigo Ahora: Dámaris Zulli ganó en la segunda temporada

El momento en el que Tinelli da a conocer a la ganadora de la segunda temporada de Canta Conmigo Ahora

Dámaris Zulli

La primera en empezar a asegurar su lugar en el duelo decisivo fue justamente Dámaris, quien al obtener 95 puntos superó por tres a Facu Martínez.

Sin embargo, el primero en quedar definitivamente fuera de carrera fue Gaspar Gigena, quien con 70 puntos quedó lejos de los otros tres finalistas.

Claro que aún faltaba que quedaran definidos los dos que definirían cara a cara el título de campeón y fue en esa instancia que quien se quedó afuera de la discusión fue Facu Martínez.

"Estamos terminando el programa. Antes de terminar y conocer la ganadora, primero felicitarlas a las dos, son un fiel ejemplo del poder de la mujer. Dos mujeres maravillosas, con unas agallas, unos ovarios tremendos", les dijo Marcelo Tinelli antes de dar a conocer el resultado de la votación del público.

"Me encantaría que ganen las dos, te juro, me gustaría poder levantar con un brazo a una y con el otro brazo a la otra, no me van a dar los brazos, pero me gustaría que pasara eso", agregó con humor el conductor, quien antes tuvo palabras de agradecimiento para el resto de los participantes, para el jurado y para las autoridades del canal.