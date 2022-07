Canta conmigo ahora: la hija de una famosa vedette se llevó elogios de Cristian Castro y el Puma Rodríguez

Ornella La Ferraro

Con un vestido e lentejuelas brillantes, Ornella irrumpió en el escenario con seguridad y micrófono en mano se dirigió a la audiencia en el estudio y en los hogares: “Esta canción se la voy a dedicar a mis dos amores de mi vida que están en el cielo, Dios y mi papá. Me encantaría que ustedes la canten conmigo y también se la dediquen a su amor”, señaló conmovida.

Cerró los ojos en busca de concentración y esperó el pie para versionar “El poder del amor”, de Nathy Peluso mientras el panel de jurados empezaba a levantarse en señal de aprobación. Al finalizar su actuación, se encontró con el conductor Marcelo Tinelli, que la felicitó por su actuación y aprovechó para saludar a su familia. “El sueño de mi hermano Lucas era verme en televisión y al lado de Marcelo Tinelli”, contó, mientras su madre y su hermano aplaudían entre el público.

Fueron 78 los jurados que se pusieron de pie avalando su propuesta, una buena cosecha aunque quedó a nueve unidades de cumplir el objetivo. Sin embargo, se llevó como souvenir las devoluciones de dos figuras de la canción latina. “La personalidad me gusta, tu timbre es muy especial es perfecto para la balada. Hay algunas flores que tendrías que haber hecho y no hiciste, pero vas a mejorar para lo que viene”, dijo Cristian Castro. “Hace años que dejé de ver formas y ahora veo espíritu y alma. Y cuando una persona canta con el alma, canta de verdad, con sentimiento”, aportó el Puma RodríZ.

Quién es Cielito ONeill

Conocida con el nombre artístico de Cielito O’Neill, Eva Olguín fue una de las vedettes de la edad de oro de la revista porteña. Con participaciones tanto en calle Corrientes como en las temporadas de Mar del Plata, su nombre conmocionó a la opinión pública cuando fue brutalmente agredida por su pareja de entonces, el popular humorista Alberto Locati.

La pareja se había conocido dos años antes en Mar del Plata, se casaron y fueron a probar suerte a Las Vegas. Era Eva quien, con un magnetismo particular, brillaba en distintos escenarios mientras Locati tenía apenas un rol secundario. “En el hospital, herida por los golpes y el impacto de la caída, Eva le dirá a la prensa que Alberto le tenía celos profesionales. Que él ya no trabajaba y que en Estados Unidos ella tuvo que mantenerlo. Incluso, en sus contratos agregaba una cláusula en la que obligaba a los empresarios a realizar una doble contratación. Si actuaba Eva, también debía actuar Alberto. Pero de nada serviría eso. Locati no era del agrado del público estadounidense y casi no trabajaba. Por eso empezó a pedirle a Eva que dejara las tablas. Que si él no actuaba, ella debía dejar todo y volver juntos a la Argentina. Pero esos no eran los planes de la rubia escultural”, detalló El Atlántico.