Cantó un hit de Britney Spears en La Voz Argentina, no pasó la audición y se largó a llorar

La crítica principal que recibió Abru fue que justamente su versión sonó bastante parecida a la original de Britney; algo que termina resultando un pecado en una competencia en la que las voces tienen que destacarse por su originalidad.

“Sentí que empezaste el primer verso muy parecido a la original y después por suerte no la hiciste igual, creció la canción, pero creo que los nervios tal vez te iban haciendo cambiar la cadencia de la melodía, no llegar con el aire a alguna cosita", le indicó Lali Espósito a la participante que no pudo superar la audición a ciegas.

De todas formas, Lali felicitó a Abril por haber llevado al programa una canción de "la reina del pop" y el resto de los coaches señalaron que este hecho es simplemente el comienzo de una carrera musical.

Ya fuera del escenario, Abril se quebró en llanto al dialogar con Nico Occhiato. “Este es mi sueño, no voy a dejar de luchar por esto pero uno viene con expectativas y pasan cosas”, se lamentó la participante.

britney la voz

El hijo de un famoso campeón de fútbol llegó a La Voz Argentina y sorprendió con su identidad

Segundo Maciel tiene 20 años, se dedica a la música y estudia Diseño. Este participante llamó la atención no sólo por su talento sobre el escenario de La Voz Argentina, sino porque su padre es una cara conocida en el mundo del fútbol: Francisco "Pancho" Maciel, exjugador de Racing y campeón del recordado Torneo Apertura 2001.

En la previa de la presentación, el joven estuvo acompañado por su papá y su mamá, momento en el que dio algunas pistas sobre la historia familiar que arrastra y las diferencias que él tiene respecto a sus seres queridos.

"Vengo de una familia que son muy deportistas, mi papá se dedicó al deporte toda la vida. Nunca, jamás, me gustó hacer deporte. Nunca vibré como ellos vibran con eso y les pesó mucho a mis papás. No era consciente que lo que yo quería era tener un micrófono, cantaba todo el día", admitió Segundo Maciel.

A su turno, la mamá expresó: "Tenemos cuatro varones. De toda la camada siempre fue el distinto, el sensible. En una familia de tantos varones, Segundo es un oasis".

"La música significa mucho para mí en cuenta a mi identidad. Es lo que me dio una identidad. El hecho de ver a la gente que me rodea feliz de hacer eso fue lo que más me llenó siempre", dijo el muchacho de 20 años, también fanático del teatro.

Francisco, ex Racing Club, se mostró muy feliz por la llegada de su hijo al programa más visto de la televisión y comprender su pasión, a pesar de la diferencia con el fútbol.

"Siento emoción pura, más que cuando jugaba yo. Es muy lindo disfrutar a tu hijo ser él", destacó el exfutbolista.

Segundo interpretó el tema "A dónde vamos", popularizado por el grupo pop colombiano Morat. Con mucha energía y una potente voz, el concursante despertó el interés y los elogios de Soledad Pastorutti y Luck Ra, quienes dieron vuelta sus sillas.