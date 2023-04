Caramelito Carrizo, separada: "Queríamos cosas distintas"

Cuando el dolor parecía reducirse, al menos un poco, un nuevo golpe sacudió la vida de la querida Caramelito: el pasado diciembre se separó de su pareja Damián Giorgiutti tras 25 años de relación y dos hijos adolescentes en común.

La iniciativa para caminar la vida por senderos distintos fue del padre de Lorenzo (17) y Benito (13), nacidos en 2005 y 2009, respectivamente, lo cual generó un profundo dolor en el corazón de quien solía cantar "El ejercicio de la sonrisa".

"Lo amé mucho y me dolió mucho separarme de él, pero respeto y entiendo que puede ser lo mejor", sostuvo la actriz recientemente, al mismo tiempo que reconoció que "no esperaba que sucediera esto".

"A lo largo de 25 años las personas vamos cambiando, creciendo, evolucionando. Atravesamos etapas muy lindas e importantes y en algún caso, difíciles y muy dolorosas como, la enfermedad de mi hermano Martín y luego, su fallecimiento. Quedamos frente a frente, con nuestros hijos más grandes, hermosos, independientes en muchas cosas, creía que empezaba una etapa para disfrutar, después de haber sufrido tanto. Pero queríamos cosas distintas", lamentó la expanelista de A La Tarde, el programa que conduce Karina Mazzocco por América.

Tras compartir que "las cosas se dieron de un modo natural" en relación a la finalización de su vínculo amoroso, la artista se mostró abierta a la posibilidad de volver a amar: "Siento que el amor de pareja es único, me completa, me estimula, me divierte, me hace feliz. Que el universo disponga cómo seguirá mi vida. Yo estoy dispuesta a dar lo mejor de mí, como lo hice siempre".