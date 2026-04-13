Carlos Rottemberg habló del estado de salud de Luis Brandoni: "No fue un ACV"

En ese sentido, también desmintió versiones iniciales más alarmantes y precisó: “No es un ACV como se dijo en un principio sino un hematoma producto del propio golpe, el que hay que controlar hasta su absorción”.

Mientras tanto, las funciones de la obra ¿Quién es quién?, que protagoniza junto a Soledad Silveyra, continúan suspendidas hasta nuevo aviso, a la espera de su recuperación.

Por estas horas, la prioridad absoluta es que Luis Brandoni pueda transitar su recuperación con tranquilidad y sin apurar los tiempos, siguiendo las indicaciones médicas. Su entorno se mantiene optimista y confía en que, una vez superada esta instancia de control, el actor podrá retomar de a poco su rutina habitual.