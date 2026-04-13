Carlos Rottemberg habló del estado de salud de Luis Brandoni: "No fue un ACV"
Desde el entorno del actor llevaron tranquilidad y aclararon todas las dudas sobre su estado de salud.
El estado de salud de Luis Brandoni generó preocupación en las últimas horas, pero con el correr del tiempo comenzaron a conocerse detalles más precisos que aportan calma sobre su evolución, ya que en principio había corrido diferentes versiones.
El actor se encuentra internado tras haber sufrido una caída en su domicilio durante el fin de semana. A partir de ese episodio, fue trasladado a un centro de salud donde permanece en observación mientras los médicos siguen de cerca su recuperación.
Según trascendió, Brandoni se encuentra estable, consciente y en buen estado general. Incluso, puede hablar, responder con normalidad y recibir visitas, lo que refleja un cuadro alentador dentro del contexto.
Desde su entorno, el productor Carlos Rottemberg llevó tranquilidad al aclarar el diagnóstico: “Beto está en observación a partir de una caída ocurrida el sábado en su casa”.
Además, explicó que la internación responde a una medida preventiva para evaluar su evolución: “Se suma ahora esto que exige unos días de tiempo para su evaluación y recuperación en sanatorio. Por eso desde el viernes está detenida la temporada”.
En ese sentido, también desmintió versiones iniciales más alarmantes y precisó: “No es un ACV como se dijo en un principio sino un hematoma producto del propio golpe, el que hay que controlar hasta su absorción”.
Mientras tanto, las funciones de la obra ¿Quién es quién?, que protagoniza junto a Soledad Silveyra, continúan suspendidas hasta nuevo aviso, a la espera de su recuperación.
Por estas horas, la prioridad absoluta es que Luis Brandoni pueda transitar su recuperación con tranquilidad y sin apurar los tiempos, siguiendo las indicaciones médicas. Su entorno se mantiene optimista y confía en que, una vez superada esta instancia de control, el actor podrá retomar de a poco su rutina habitual.
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