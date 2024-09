Carmen Barbieri se quebró al relatar cómo vivió la amenaza de bomba en el avión

Embed - CARMEN EN PRIMERA PERSONA: ABRIÓ EL PROGRAMA CON EL DRAMÁTICO RELATO DEL VUELO CON AMENAZA DE BOMBA

La conductora continuó narrando cómo se desarrollaron los hechos, mencionando que estaba acompañada por Marcelo Polino y su hijo Matías. A pesar de que intentó mantener la compostura durante su relato, su voz traicionó la angustia subyacente al darse cuenta de la gravedad de la situación.

Aunque no viajaban en primera clase, hizo referencia a que el supuesto autor de la amenaza podría haber estado en esa sección del avión. La verdad de lo ocurrido se conoció en las últimas horas y lo contó un legislador libertario.

vuelo polino barbieri

"Lo que sentí en ese momento no fue miedo, sino indignación porque no estábamos informados. Entiendo que la palabra 'bomba' no se puede mencionar porque podría generar pánico, pero deberían habernos dicho algo, aunque fuera que estábamos volviendo por un desperfecto técnico", expresó Barbieri, criticando la falta de comunicación por parte de los empleados de Aerolíneas Argentinas.

Para cerrar su relato, Carmen Barbieri reveló uno de los momentos más angustiantes que vivieron: "Estuvimos mucho tiempo encerrados en el avión, esperando que alguien nos dijera algo. A Marcelo Polino le agarró un ataque, decía: 'Por favor, hay que informar'. Nosotros dos somos muy quilomberos".