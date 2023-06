Carmen Barbieri habló desde su internación: qué dijo

"Carmen hace unos días que no se siente bien, por eso falto al programa. Tenía síntomas respiratorios que no mejoraron con el tratamiento domiciliario. Por eso hoy a la mañana se dirigió a la Clínica Zabala y quedó internada", escribió primero Pampito en Twitter.

https://twitter.com/PampitoOk/status/1665043493226524672 Carmen hace unos días que no se siente bien, por eso falto al programa. Tenía síntomas respiratorios que no mejoraron con el tratamiento domiciliario. Por eso hoy a la mañana se dirigió a la Clínica Zabala y quedó internada. — Pampito (@PampitoOk) June 3, 2023

Luego, el panelista de Mañanísima contó que estuvo en contacto con la conductora y que la notó mejor de ánimo y fue la doctora Mariana Lestelle quien explicó lo que sucedió. "Cuento con la autorización de @Carmen_LaLeona para contarles lo siguiente. Carmen es asmática, el Covid generó daño en sus pulmones. Estuvo con un cuadro respiratorio que no mejoro en su domicilio. Al persistir con los síntomas, su médico de cabecera le indicó internación", señaló.

https://twitter.com/MarianaLestelle/status/1665060799482675201 Cuento con la autorización de @Carmen_LaLeona para contarles lo siguiente. Carmen es asmática, el covid generó daño en sus pulmones. Estuvo con un cuadro respiratorio que no mejoro en su domicilio. Al persistir con los sintomas, su médico de cabecera le indicó internación — Mariana Lestelle (@MarianaLestelle) June 3, 2023

"Ya le sacaron muestras para tratar de buscar el agente causal de la infección. Se descartó covid y gripe. Está con tratamiento antibiótico piper tazo y claritromicina, que cubren todos los posibles agentes causales de neumonía atípica, hasta que se tengan los resultados de cultivos", agregó la médica.

https://twitter.com/MarianaLestelle/status/1665068196636786690 Ya le sacaron muestras para tratar de buscar el agente causal de la infección. Se descartó covid y gripe. Está con tratamiento antibiotico piper tazo y claritromicina, q cubren todos los posibles agentes causales de neumonia atípica, hasta q se tengan los resultados de cultivos — Mariana Lestelle (@MarianaLestelle) June 3, 2023

LA PALABRA DE CARMEN BARBIERI DESDE SU INTERNACIÓN

Carmen Barbieri le envió un audio a Pampito para Soy Tan Biutiful, el programa que hace junto a La Barby en Pop Radio 101.5, y el recorte fue compartido por el destacado twittero @Dcevampiro en su perfil.

Allí, la capocómica detalló: "No estoy grave, ni nada raro, ni tengo miedo, ni estoy ahogada. Lo que tengo es una tos muy importante que no me deja dormir desde hace varios días. Estoy hace una semana primero con bronquitis, después broncoespasmo y ahora se me juntó con una gripe".