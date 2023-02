La insólita pregunta de Carmen Barbieri a Estefi Berardi: "Cómo es Fede..."

“¡Remorboso el pibe!”, lanzó, entre risas mientras la conductora fue por más. “¿Y cómo es desnudo? No lo veo desde que es bebé”, bromeó, súper ácida.

¿Desnudo?

“¡Qué se yo!”, lanzó, entre tentada de risa y molesta. “Él dice que engordó un poco. Le pasaron muchas cosas”, aseveró, mientras aseguraba que con el actor son amigos y que varias veces fueron relacionados.

“No hay nada. Si tienen algo esos chats es que no son míos”, reiteró Estefi, que estaba intercambiando mensajes en ese mismo momento con Federico. “Si no tienen nada, ¿por qué ponés abogados?”, preguntó la conductora, filosa. “No me voy a hacer cargo de un chat que no hice y que no soy”, cerró la panelista.