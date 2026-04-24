Carmiña Masi aseguró que le gustaría volver a Gran Hermano en el repechaje: "Cambié de parecer"

Luego reconoció su cambio de postura frente a la posibilidad de regresar al juego: "Si bien ya había dicho que no quería entrar, que no quería volver a la casa, cambié de parecer, ahora quiero".

Además, hizo un llamado especial a sus fanáticos para impulsar su vuelta al programa de Telefe: "No puedo creer que diga esto, pero a mis 'fandom', chicos, vamos a movernos para el repechaje y gracias a todos los chicos de La Carmineta, todos sigan a los chicos de La Carmineta y dale, vamos a movernos para que vuelva a la casa en el repechaje".

Días antes, la ex participante había protagonizado un cruce con Kennys Palacios, quien sostenía que, por reglamento, un concursante expulsado por decisión de la producción no podía regresar al reality. Sin mencionarlo directamente, Carmiña salió a desmentir esa versión y aseguró que existieron antecedentes de jugadores que volvieron pese a haber sido eliminados sin voto del público.

Por su parte, el miércoles pasado, Santiago del Moro confirmó que la instancia de repechaje está cada vez más cerca, aunque sin demasiados detalles: "Chicos, a ustedes les quiero decir algo. En mayo se viene el repechaje".