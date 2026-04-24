Carmiña Masi aseguró que le gustaría volver a Gran Hermano en el repechaje: "Cambié de parecer"
Tras su expulsión por dichos racistas, la exparticipante deslizó la posibilidad de promover una campaña para regresar al reality de Telefe.
Carmiña Masi volvió a sorprender al expresar públicamente su deseo de regresar a Gran Hermano Generación Dorada y ya empezó a movilizar a sus seguidores para lograrlo en el próximo repechaje previsto para mayo.
Luego de haberse mostrado molesta con la producción tras su salida del reality, la exjugadora parece haber dejado atrás ese enojo y ahora busca una nueva oportunidad dentro de la casa más famosa del país. Para eso, recurrió a sus redes sociales, donde pidió el apoyo de su fandom y dejó en claro que cambió completamente su postura.
Cabe recordar que Carmiña fue expulsada del programa luego de la fuerte polémica generada por sus comentarios racistas hacia Jenny Mavinga. Tras abandonar el ciclo, la conductora paraguaya visitó distintos programas de televisión para explicar lo sucedido, hacer su descargo público y pedir disculpas a su compañera, nacida en el Congo, quien más tarde también dejó el reality por decisión propia.
Ahora, con el repechaje cada vez más cerca, Carmiña decidió ir por su revancha y fue directa con su mensaje: "Me enteré que ayer anunció Santiago del Moro que ya se viene el repechaje en mayo. Y dale, vamos a movernos al repechaje", comenzó diciendo.
Luego reconoció su cambio de postura frente a la posibilidad de regresar al juego: "Si bien ya había dicho que no quería entrar, que no quería volver a la casa, cambié de parecer, ahora quiero".
Además, hizo un llamado especial a sus fanáticos para impulsar su vuelta al programa de Telefe: "No puedo creer que diga esto, pero a mis 'fandom', chicos, vamos a movernos para el repechaje y gracias a todos los chicos de La Carmineta, todos sigan a los chicos de La Carmineta y dale, vamos a movernos para que vuelva a la casa en el repechaje".
Días antes, la ex participante había protagonizado un cruce con Kennys Palacios, quien sostenía que, por reglamento, un concursante expulsado por decisión de la producción no podía regresar al reality. Sin mencionarlo directamente, Carmiña salió a desmentir esa versión y aseguró que existieron antecedentes de jugadores que volvieron pese a haber sido eliminados sin voto del público.
Por su parte, el miércoles pasado, Santiago del Moro confirmó que la instancia de repechaje está cada vez más cerca, aunque sin demasiados detalles: "Chicos, a ustedes les quiero decir algo. En mayo se viene el repechaje".
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