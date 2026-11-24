Vuelve "Mi pobre angelito": Macaulay Culkin prepara una nueva película con una historia inesperada
Más de 30 años después del estreno, Kevin McCallister regresará con una aventura que cambiará la dinámica que convirtió a la saga en un clásico navideño.
El universo de Mi pobre angelito tendrá una nueva película y contará con el regreso de uno de sus protagonistas más emblemáticos. Macaulay Culkin volverá a ponerse en la piel de Kevin McCallister, aunque esta vez el personaje estará lejos de aquel niño que conquistó al público en 1990.
El proyecto se encuentra en una etapa inicial de desarrollo bajo la producción de 20th Century Studios, perteneciente a Disney. La noticia despertó una gran expectativa entre los fanáticos de la franquicia, que volverán a encontrarse con el actor original en una historia que buscará recuperar algunos de los elementos más recordados de la película.
La iniciativa surgió del propio Culkin, quien meses atrás presentó una propuesta ante David Greenbaum, presidente de Disney Motion Pictures. El intérprete tenía interés en retomar la historia y explorar qué había sido de Kevin después de tantos años.
Para concretar esta nueva entrega, el estudio convocó a Seth Rogen y Evan Goldberg, quienes estarán a cargo del guion junto con Culkin. Ambos trabajarán a través de su productora Point Grey, en una apuesta que buscará combinar la esencia de la película original con una perspectiva diferente.
Una nueva etapa para Kevin
La principal novedad estará en el argumento. Esta vez, Kevin McCallister será un adulto que deberá enfrentarse a los desafíos de la paternidad. Según los primeros detalles que trascendieron, el personaje será un padre viudo o divorciado, con una intensa actividad laboral y poco tiempo para dedicarle a su familia.
La historia tendrá un giro que recuperará uno de los recursos más característicos de la franquicia. El hijo de Kevin ocupará el lugar que su padre tuvo durante la película de 1990 y pondrá en marcha una serie de trampas y estrategias para impedir que pueda ingresar a su propia casa.
De esta manera, la nueva producción invertirá los roles que hicieron famosa a la primera entrega: ahora será Kevin quien deba enfrentarse a las ingeniosas ocurrencias de un niño decidido a defender su hogar.
Por el momento, Disney no confirmó quiénes integrarán el resto del elenco ni cuándo comenzará el rodaje. Tampoco se anunció una fecha de estreno, ya que el proyecto todavía atraviesa sus primeras instancias de desarrollo.
Una ausencia importante
El regreso de Macaulay Culkin también estará marcado por una ausencia muy significativa para los seguidores de la saga. Catherine O'Hara, quien interpretó a Kate McCallister, la mamá de Kevin en las primeras películas, falleció y no podrá formar parte de esta nueva etapa de la historia.
Su partida representa un cambio importante para una franquicia que quedó asociada a la química entre ambos intérpretes y a las escenas familiares que se convirtieron en clásicos de la Navidad.
Con Kevin nuevamente en escena, pero ahora desde la adultez y con una familia propia, la producción buscará recuperar la nostalgia de una historia que atravesó generaciones y encontrar una nueva manera de sorprender al público.
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