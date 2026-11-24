La historia tendrá un giro que recuperará uno de los recursos más característicos de la franquicia. El hijo de Kevin ocupará el lugar que su padre tuvo durante la película de 1990 y pondrá en marcha una serie de trampas y estrategias para impedir que pueda ingresar a su propia casa.

De esta manera, la nueva producción invertirá los roles que hicieron famosa a la primera entrega: ahora será Kevin quien deba enfrentarse a las ingeniosas ocurrencias de un niño decidido a defender su hogar.

Por el momento, Disney no confirmó quiénes integrarán el resto del elenco ni cuándo comenzará el rodaje. Tampoco se anunció una fecha de estreno, ya que el proyecto todavía atraviesa sus primeras instancias de desarrollo.

Una ausencia importante

El regreso de Macaulay Culkin también estará marcado por una ausencia muy significativa para los seguidores de la saga. Catherine O'Hara, quien interpretó a Kate McCallister, la mamá de Kevin en las primeras películas, falleció y no podrá formar parte de esta nueva etapa de la historia.

Su partida representa un cambio importante para una franquicia que quedó asociada a la química entre ambos intérpretes y a las escenas familiares que se convirtieron en clásicos de la Navidad.

Con Kevin nuevamente en escena, pero ahora desde la adultez y con una familia propia, la producción buscará recuperar la nostalgia de una historia que atravesó generaciones y encontrar una nueva manera de sorprender al público.