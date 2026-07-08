Caro Calvagni y Agus Gandolfo disfrutaron de un momento de relax tras el triunfo argentino
Las esposas de Nicolás Tagliafico y Lautaro Martínez celebraron la clasificación de la Argentina a cuartos de final del Mundial 2026.
La clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 también se vivió con intensidad fuera de la cancha. Luego del sufrido triunfo por 3 a 2 ante Egipto en Atlanta, Caro Calvagni y Agustina Gandolfo compartieron en sus redes sociales cómo atravesaron un partido cargado de nervios y emoción, acompañando a Nicolás Tagliafico y Lautaro Martínez.
Mientras el equipo de Lionel Scaloni conseguía el pase a la siguiente instancia en un encuentro que se definió sobre el final, las parejas de ambos futbolistas reflejaron el impacto que les dejó una noche de máxima tensión.
Desde Miami, Agustina Gandolfo fue una de las primeras en expresar sus sensaciones. A través de una historia de Instagram, la empresaria reconoció que durante varios pasajes del encuentro llegó a pensar en un desenlace diferente.
“Tengo que confesar que en un momento me vi volviendo a recoger las valijas para irnos a casa”, escribió la pareja de Lautaro Martínez, dejando en evidencia la incertidumbre que generó el desarrollo del partido.
Una vez consumada la victoria argentina, compartió una nueva publicación para resumir cómo vivió el encuentro. Junto a un emoji de sorpresa y otro con una gota de sudor, escribió: “A descansar después de muchos microinfartos”, en referencia al desgaste emocional que le provocó el duelo frente al conjunto africano.
Horas más tarde fue el turno de Caro Calvagni, quien también recurrió a sus redes para contar cómo transitó el después del partido. Desde la habitación del hotel grabó un video en el que habló con sus seguidores y confesó que seguía reviviendo lo ocurrido en el estadio.
“Yo estoy en esta misma posición desde que llegué del partido, viendo, eh, resúmenes en loop y con el estadio ahí de fondo y viendo videos, obviamente, de los festejos de Argentina, que me parecen espectaculares. Hoy fue un día muy intenso, la pasé muy mal. Pero bueno, ahí vamos. Me voy a dormir chocha, feliz, espero que ustedes también. Y nada, les mando un beso enorme”, expresó.
Además, acompañó el video con un breve mensaje que resumió el clima de la jornada: “Qué día intenso hoy, por favor. Pero seguidos todos empujando, ¡vamos!”.
Los mensajes para Lautaro Martínez y Nicolás Tagliafico
Antes de cerrar la jornada, ambas también les dedicaron publicaciones a sus parejas para celebrar la clasificación.
Gandolfo, que siguió el encuentro desde el estadio, compartió una foto junto al delantero y escribió: “Qué hermoso ser argentino. Vamos mi amorrrr, siempre con vos @lautaromartinez”. El futbolista respondió al gesto con un mensaje desde su propia cuenta: “Te amo mi amor”.
Por su parte, Caro Calvagni eligió unas palabras para Nicolás Tagliafico junto a imágenes tomadas durante el encuentro: “¡Mi amoooor! No me alcanzan las palabras. Como decís vos, siempre se puede un poco más. Te amoooo”.
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