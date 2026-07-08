Caro Calvagni y Agus Gandolfo disfrutaron de un momento de relax tras el triunfo argentino

Horas más tarde fue el turno de Caro Calvagni, quien también recurrió a sus redes para contar cómo transitó el después del partido. Desde la habitación del hotel grabó un video en el que habló con sus seguidores y confesó que seguía reviviendo lo ocurrido en el estadio.

“Yo estoy en esta misma posición desde que llegué del partido, viendo, eh, resúmenes en loop y con el estadio ahí de fondo y viendo videos, obviamente, de los festejos de Argentina, que me parecen espectaculares. Hoy fue un día muy intenso, la pasé muy mal. Pero bueno, ahí vamos. Me voy a dormir chocha, feliz, espero que ustedes también. Y nada, les mando un beso enorme”, expresó.

Además, acompañó el video con un breve mensaje que resumió el clima de la jornada: “Qué día intenso hoy, por favor. Pero seguidos todos empujando, ¡vamos!”.

Los mensajes para Lautaro Martínez y Nicolás Tagliafico

Antes de cerrar la jornada, ambas también les dedicaron publicaciones a sus parejas para celebrar la clasificación.

Gandolfo, que siguió el encuentro desde el estadio, compartió una foto junto al delantero y escribió: “Qué hermoso ser argentino. Vamos mi amorrrr, siempre con vos @lautaromartinez”. El futbolista respondió al gesto con un mensaje desde su propia cuenta: “Te amo mi amor”.

Por su parte, Caro Calvagni eligió unas palabras para Nicolás Tagliafico junto a imágenes tomadas durante el encuentro: “¡Mi amoooor! No me alcanzan las palabras. Como decís vos, siempre se puede un poco más. Te amoooo”.