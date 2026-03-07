Carolina Kopelioff contó cómo se hizo la escena de sexo que tuvo con L-Gante en "En el barro 2"
La actriz reveló los detalles del protocolo de intimidad y cómo se cuidó cada momento de la grabación.
Carolina Kopelioff habló sobre la polémica escena de sexo con L-Gante en la segunda temporada de En el barro y relató cómo la producción garantizó consentimiento y seguridad en cada toma.
“Obviamente había una coach de intimidad y toda la movida”, explicó la actriz, detallando que antes de grabar, los intérpretes reciben un formulario donde deben marcar qué están dispuestos a hacer durante la escena. “Te mandan un formulario donde vos ponés qué estás dispuesto a hacer. Hasta lo más boludo que vos decís: ‘¿De verdad esto me lo van a preguntar?’”, dijo Kopelioff. Ante la pregunta sobre mostrar un pezón, respondió: “Sí, y está bueno también. Lo que sea, sí”.
Kopelioff destacó que incluso los detalles más específicos quedan registrados: “Pierna derecha porque tengo un lunar con un pelo largo así”, y agregó que este procedimiento da a los actores mayor control y tranquilidad.
Después de completar el formulario, la actriz tuvo una reunión privada con Tati Rojas, coordinadora de intimidad, donde revisaron límites y desarrollo de la escena. Para ensayos, se usaron recursos como una pelota, simulando posiciones sin contacto físico, y durante la filmación se aplicaron protecciones para evitar roces reales. “A ver, también tenés protecciones, yo y la otra persona, tenés eso para que no haya ningún contacto físico”, afirmó.
Por su parte, L-Gante contó que la experiencia fue desafiante: “La pasé terrible. Porque es una escena desnudo, así tal cual como dijiste. Varias personas, entre la cámara y todo. Yo desnudo, literal”. Explicó que la bata lo cubría hasta el momento de acción y que la escena se repitió varias veces: “Capaz que me traían una bata hasta que digan acción y capaz que la repetimos tres veces”.
Sobre cómo manejó la situación, el cantante admitió: “Sentí miedo y vergüenza, pero cuando arranqué, arranqué.” También pidió que ciertos planos se evitaran y cuidó su imagen durante toda la escena. A pesar de la incomodidad, confesó: “Sí, me gustaría” seguir actuando.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario