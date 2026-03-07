Carolina Kopelioff contó cómo se hizo la escena de sexo que tuvo con L-Gante en "En el barro 2"

“Obviamente había una coach de intimidad y toda la movida”, explicó la actriz, detallando que antes de grabar, los intérpretes reciben un formulario donde deben marcar qué están dispuestos a hacer durante la escena. “Te mandan un formulario donde vos ponés qué estás dispuesto a hacer. Hasta lo más boludo que vos decís: ‘¿De verdad esto me lo van a preguntar?’”, dijo Kopelioff. Ante la pregunta sobre mostrar un pezón, respondió: “Sí, y está bueno también. Lo que sea, sí”.