Titi de Gran Hermano quedó semidesnuda al realizar una pirueta en la casa más famosa

Todo ocurrió mientras los concursantes compartían un momento distendido en el patio de la casa. Titi intentó realizar una voltereta frente a sus compañeros, pero en medio del movimiento su buzo se corrió, generando una situación inesperada y divertida. La reacción de los demás participantes fue inmediata: risas, bromas y comentarios cómplices, mientras las cámaras captaban cada detalle.