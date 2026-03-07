Shakira y Beéle se unieron para lanzar "Algo tú"

El lanzamiento de “ALGO TÚ” llega luego de que Shakira fuese coronada por Billboard por la “gira hispana más taquillera de todos los tiempos”, con su reciente Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, que alcanzó ingresos brutos de $421,6 millones e incluyó 82 shows de estadio en todo Estados Unidos y Latinoamérica, con más de 3,3 millones de asistentes.

Continuando con este emocionante año, Shakira acaba de ser anunciada como nominada al Salón de la Fama del Rock & Roll 2026. Este prestigioso reconocimiento será sometido a votación y anunciado durante la ceremonia de inducción al Salón de la Fama del Rock & Roll 2026.