Así fue la vuelta de Bandana a los escenarios: cantaron en el Gran Rex
Valeria Gastaldi, Lissa Vera, Virginia da Cunha y Lourdes Fernández se subieron al escenario este viernes. Los detalles sobre este nuevo proyecto.
Este viernes en la noche, Bandana se presentó en el Gran Rex en el marco de la celebración de los 25 años de formación de la banda. La primera de las funciones se agoró rápidamente, marcando el fuerte interés del público por volver a ver en vivo al icónico grupo que surgió a comienzos de los 2000.
La formación actual integrada por Lowrdez Fernández, Lissa Vera, Virginia Da Cunha y Valeria Gastaldi también se presentará este sábado en una segunda función, donde prometen un show cargado de nostalgia pero con un sonido renovado.
Según trascendió, el espectáculo tuvo varias sorpresas. Entre ellas,la participación de Ivonne Guzmán, quien actualmente forma parte de La Delio Valdez. Su presencia fue uno de los momentos más celebrados por los fans que siguen recordando la formación original del grupo.
El concierto incluye nuevas versiones de sus canciones más conocidas, además de invitados especiales que se sumarán a lo largo de la noche. La idea es transformar el show en una verdadera celebración pop. El escenario elegido no es casual: el Gran Rex fue uno de los lugares emblemáticos para la banda desde sus comienzos, cuando saltaron a la fama tras ganar Popstars en 2001. Más de dos décadas después, el grupo vuelve a la sala que los vio crecer para celebrar su historia con el público que los acompañó desde el primer día.
Lissa Vera habló de su pelea con Tripa de Mambrú
En la previa del regreso de Bandana, Lissa Vera fue invitada a un programa donde no solo se refirió a las expectativas que genera la vuelta sino que también habló de un nconflicto con Germán "Tripa" Tripel, exintegrante de Mambrú, grupo surgido del mismo semillero televisivo que el cuarteto pop femenino.
La charla al aire de Los profesionales de siempre (El Nueve) comenzó cuando la cantante enumeró algunas de las críticas que recibió a lo largo de su carrera. “A nosotras nos criticó un compañero, un hermanito del mismo grupo”, lanzó. Y, ante la insistencia del panel de ciclo de espectáculos, precisó: “Tripa”.
La revelación generó sorpresa inmediata. Según relató, el quiebre se produjo a partir de un comentario que la marcó profundamente. “Nos dijo que estaba claro que nos teníamos que retirar de la música, que éramos como tías”, contó. Y agregó: “Dijo que ya no teníamos lugar”.
Lejos de minimizarlo, explicó que ese episodio fue el origen de una distancia que aún se mantiene. “Por eso es la pica conmigo. Yo también lo sacudí porque se lo merecía”, admitió. Luego, definió el presente del vínculo con una frase contundente: “Cada uno en su cucha”.
