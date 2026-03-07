Así fue la vuelta de Bandana a los escenarios: cantaron en el Gran Rex

bandana gran rex

Lissa Vera habló de su pelea con Tripa de Mambrú

En la previa del regreso de Bandana, Lissa Vera fue invitada a un programa donde no solo se refirió a las expectativas que genera la vuelta sino que también habló de un nconflicto con Germán "Tripa" Tripel, exintegrante de Mambrú, grupo surgido del mismo semillero televisivo que el cuarteto pop femenino.

La charla al aire de Los profesionales de siempre (El Nueve) comenzó cuando la cantante enumeró algunas de las críticas que recibió a lo largo de su carrera. “A nosotras nos criticó un compañero, un hermanito del mismo grupo”, lanzó. Y, ante la insistencia del panel de ciclo de espectáculos, precisó: “Tripa”.

La revelación generó sorpresa inmediata. Según relató, el quiebre se produjo a partir de un comentario que la marcó profundamente. “Nos dijo que estaba claro que nos teníamos que retirar de la música, que éramos como tías”, contó. Y agregó: “Dijo que ya no teníamos lugar”.

Lejos de minimizarlo, explicó que ese episodio fue el origen de una distancia que aún se mantiene. “Por eso es la pica conmigo. Yo también lo sacudí porque se lo merecía”, admitió. Luego, definió el presente del vínculo con una frase contundente: “Cada uno en su cucha”.