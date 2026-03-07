Tras el furor, Guerreras Doradas llega al Movistar Arena: todos los detalles
Después de un 2025 arrollador con 150 funciones agotadas entre noviembre y diciembre, el fenómeno infantil da un gran paso.
Guerreras Doradas, El fenómeno infantil que conquistó a más de 100.000 espectadores llega al Movistar Arena el próximo 11 de abril con una presentación increíble.
Con más de 100.000 espectadores y presentaciones en 50 ciudades de Argentina, el show se convirtió en un verdadero fenómeno familiar. Además, fue nominado al Premio Estrella de Mar como Mejor Espectáculo Infantil y marcó un récord único en el rubro: 5 funciones en un mismo día, reafirmando su enorme convocatoria.
Una historia donde la música es poder: La oscuridad se expande y amenaza con apoderarse del mundo… pero tres chicas muy especiales fueron enviadas para protegernos.
Tres jóvenes artistas descubren que no solo nacieron para brillar sobre el escenario, sino también para defender la esperanza y la alegría de todos. Entre coreografías llenas de energía, canciones que hacen vibrar y amistades que serán puestas a prueba, estas guerreras se enfrentarán a los enemigos de la luz con el poder de la música y la unión de sus voces.
Las Guerreras Doradas es mucho más que un espectáculo: es una experiencia que demuestra que el verdadero poder está en creer en una misma, mostrarse tal cual somos y confiar en los amigos y seres queridos.
Con una propuesta que combina música en vivo, emoción y un mensaje inspirador, el show invita a grandes y chicos a vivir una aventura inolvidable en familia.
Cómo comprar las entradas para las Guerras Doradas
Las entradas para las Guerreras Doradas en abril ya se encuentran a la venta en la página oficial del Movistar Arena. Los precios varían de acuerdo a la ubicación, pero comienzan en los $40.000.
