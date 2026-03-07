Tras el furor, Guerreras Doradas llega al Movistar Arena: todos los detalles

Con una propuesta que combina música en vivo, emoción y un mensaje inspirador, el show invita a grandes y chicos a vivir una aventura inolvidable en familia.

Cómo comprar las entradas para las Guerras Doradas

Las entradas para las Guerreras Doradas en abril ya se encuentran a la venta en la página oficial del Movistar Arena. Los precios varían de acuerdo a la ubicación, pero comienzan en los $40.000.