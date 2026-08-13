Carolina Ramírez vuelve a ponerse en la piel de Yeimy para los shows de La Reina del Flow en Buenos Aires

Durante el espectáculo sonarán algunos de los temas más reconocidos de la serie, entre ellos “Perdóname”, “Reflejo”, “Fénix”, “Estamos perdiendo el tiempo” y “Que arda el fuego”, canciones que se convirtieron en parte fundamental de la historia y que acumulan millones de reproducciones.

El espectáculo desembarca en Latinoamérica luego de una importante gira por Europa. En 2025, el show tuvo una función agotada en el Movistar Arena de Madrid y durante 2026 recorre 13 ciudades de España, con más de 120.000 espectadores.

La ficción, que obtuvo el Emmy Internacional a Mejor Telenovela y llegó a más de 180 países, se convirtió en uno de los grandes fenómenos de habla hispana. Su tercera temporada, además, volvió a marcar récords de audiencia y reforzó el impacto de la historia protagonizada por Yeimy Montoya.

Ahora, comienza la cuenta regresiva para que el público argentino podrá disfrutar de una experiencia que combina la música y los personajes de la serie con una puesta en vivo. Y, como broche especial, Carolina Ramírez volverá a interpretar a Yeimy para concretar uno de los reencuentros más esperados por los seguidores.