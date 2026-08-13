Carolina Ramírez vuelve a ponerse en la piel de Yeimy para los shows de La Reina del Flow en Buenos Aires
Carolina Ramírez volverá a ponerse en la piel de Yeimy Montoya en Buenos Aires, donde protagonizará junto a Charly Flow uno de los reencuentros más esperados.
La historia de La Reina del Flow tendrá un capítulo especial en Argentina y el que se merece la historia de estos personajes que lograron cautivar los corazones de sus fanáticos. Carolina Ramírez, la actriz que interpreta a Yeimy Montoya, confirmó que será parte de las funciones que el espectáculo realizará en Buenos Aires y volverá a encontrarse en escena con Charly Flow.
El esperado regreso tendrá lugar durante las presentaciones del 14 y 15 de septiembre de 2026 en el Movistar Arena. La incorporación de la actriz llega después del pedido de los seguidores de la serie, que tendrán la oportunidad de disfrutar nuevamente de uno de los personajes más emblemáticos de la ficción colombiana.
La noticia fue confirmada por Caracol Televisión y Fénix Entertainment. La primera función generó una enorme expectativa y agotó sus localidades en tiempo récord. Por ese motivo, se sumó esta participación especial de Carolina Ramírez, que le dará un atractivo extra a las presentaciones porteñas.
La función del 14 de septiembre ya está agotada, mientras que todavía se pueden conseguir entradas para el espectáculo del 15 de septiembre.
Qué tendrá La Reina del Flow en concierto
La Reina del Flow en Concierto propone trasladar al escenario el universo de la ficción a través de una puesta que combina canciones en vivo, actuación, baile, narrativa y una propuesta audiovisual especialmente pensada para los fanáticos.
Durante el espectáculo sonarán algunos de los temas más reconocidos de la serie, entre ellos “Perdóname”, “Reflejo”, “Fénix”, “Estamos perdiendo el tiempo” y “Que arda el fuego”, canciones que se convirtieron en parte fundamental de la historia y que acumulan millones de reproducciones.
El espectáculo desembarca en Latinoamérica luego de una importante gira por Europa. En 2025, el show tuvo una función agotada en el Movistar Arena de Madrid y durante 2026 recorre 13 ciudades de España, con más de 120.000 espectadores.
La ficción, que obtuvo el Emmy Internacional a Mejor Telenovela y llegó a más de 180 países, se convirtió en uno de los grandes fenómenos de habla hispana. Su tercera temporada, además, volvió a marcar récords de audiencia y reforzó el impacto de la historia protagonizada por Yeimy Montoya.
Ahora, comienza la cuenta regresiva para que el público argentino podrá disfrutar de una experiencia que combina la música y los personajes de la serie con una puesta en vivo. Y, como broche especial, Carolina Ramírez volverá a interpretar a Yeimy para concretar uno de los reencuentros más esperados por los seguidores.
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