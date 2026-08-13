Arranca la preventa de entradas para PopFest 2026: cuánto cuestan y cómo adquirirlas

Preventa exclusiva BNA: Destinada de manera exclusiva para los clientes de tarjetas Mastercard del Banco Nación (BNA) , habilitada durante este jueves 13 y viernes 14 de agosto .

Venta general: Se abrirá al público general a partir de este sábado 15 de agosto, permitiendo asegurar un lugar para disfrutar de una jornada al aire libre que combinará música en vivo, experiencias interactivas y un amplio patio gastronómico.

Se viene la PopFest, el primer festival de Pop Radio.

La grilla de artistas de PopFeste, el festival de Pop Radio

El plato fuerte de la jornada estará encabezado por el multipremiado artista colombiano Juanes, quien se posiciona como la gran figura internacional de la cita. Junto a él, el imponente escenario principal albergará a un seleccionado de artistas de primer nivel que marcan el pulso de la actualidad sonora, destacándose las presencias de Conociendo Rusia, La Delio Valdez, Turf, Ángela Leiva, Estelares, Coti y Yami Safdie, entre otros.