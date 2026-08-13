Arranca la preventa de entradas para PopFest 2026: cuánto cuestan y cómo adquirirlas
El megaevento de música organizado por Pop Radio comienza este jueves la preventa de tickets para el festival.
Con el anuncio de su primera edición, el PopFest 2026 —producido por Radio Pop 101.5— se posiciona como uno de los grandes atractivos de la agenda cultural de fin de año. El festival que tendrá lugar el próximo sábado 5 de diciembre en el predio de Parque Norte (Av. Cantilo y Güiraldes, CABA) confirmó los detalles para adquirir las localidades de manera anticipada.
La comercialización de los accesos se realizará de forma online a través de la plataforma oficial Pulso Tickets (www.pulsotickets.com) bajo un esquema dividido en dos etapas:
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Preventa exclusiva BNA: Destinada de manera exclusiva para los clientes de tarjetas Mastercard del Banco Nación (BNA), habilitada durante este jueves 13 y viernes 14 de agosto.
Venta general: Se abrirá al público general a partir de este sábado 15 de agosto, permitiendo asegurar un lugar para disfrutar de una jornada al aire libre que combinará música en vivo, experiencias interactivas y un amplio patio gastronómico.
La grilla de artistas de PopFeste, el festival de Pop Radio
El plato fuerte de la jornada estará encabezado por el multipremiado artista colombiano Juanes, quien se posiciona como la gran figura internacional de la cita. Junto a él, el imponente escenario principal albergará a un seleccionado de artistas de primer nivel que marcan el pulso de la actualidad sonora, destacándose las presencias de Conociendo Rusia, La Delio Valdez, Turf, Ángela Leiva, Estelares, Coti y Yami Safdie, entre otros.
Más allá de los recitales en vivo, la propuesta integral del festival buscará ofrecer una experiencia de entretenimiento completa al aire libre, la cual incluirá activaciones interactivas para el público y un amplio patio gastronómico diseñado para disfrutar durante todo el día.
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