Nico Riera habló de la relación que mantiene con sus ex compañeros de Casi Ángeles

Este último, en las últimas horas, brindó una entrevista a Implacables y contó cómo está el vínculo con sus ex compañeros. "Amigos, amigos, tengo los del colegio. Ellos son mi grupo más íntimo. Con los del medio me llevo increíble, me cruzo laburando o en eventos, y tengo la mejor, pero el círculo más íntimo es del colegio", reveló Nico.