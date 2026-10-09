Caso Pity Álvarez: la defensa cuestionó la pericia médica hecha al músico y pidió apartar a los expertos

Herrera Milano y Gallego firmaron en disidencia. Si bien el informe «no advierte una alteración de las facultades psíquicas», ambos sostuvieron que «"l peritado no se encontraba lúcido" al momento del examen. El dato no es menor: las únicas voces discordantes dentro de la junta pertenecen a los profesionales que propuso la defensa.

Recusación, nuevos testigos y otra vez la nulidad

Además de la nulidad, los abogados pidieron apartar a los peritos oficiales por haber documentado una conclusión antes de la pericia y reclamaron un nuevo examen para el cantante. De manera subsidiaria, solicitaron que declaren Herrera Milano y Gallego junto con los profesionales médicos y de salud mental que intervinieron contemporáneamente durante la internación de Álvarez.

En el escrito de 22 páginas, la defensa también pidió que se convoque a los profesionales intervinientes de Clínica Dharma, Hospital Tornú y restantes equipos asistenciales cuya actuación resulte necesaria para esclarecer las contradicciones entre los antecedentes contemporáneos y el dictamen del Cuerpo Médico Forense". Y fue explícita sobre el objetivo inmediato: "Hasta tanto estas cuestiones sean resueltas, solicitamos que se suspenda la audiencia convocada para este viernes a las 11:30".

Como si fuera poco, los letrados anticiparon que volverán a pedir la nulidad del debate porque transcurrieron más de 16 días desde la última audiencia. Todos los planteos serán tratados durante la jornada en el TOC 29 porteño.

El caso por el que está acusado

La acusación sostiene que el artista asesinó de cuatro disparos a Díaz el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano, después se dio a la fuga, descartó el revólver en una alcantarilla y concurrió al famoso boliche Pinar de Rocha, ubicado en la localidad bonaerense de Ramos Mejía.

“Era él o yo, y creo que cualquier animal hubiera hecho lo mismo”, expresó el PityÁlvarez ante los medios cuando se entregó a la Policía.

El intérprete de 54 años está imputado por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, cuya pena va de ocho a 25 años de prisión.