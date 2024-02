Murió Cat Janice, la cantante con cáncer que viralizó un tema propio para ayudar a su hijo de 7 años

Ante ello, decidió dejar a nombre de su hijo las regalías de sus canciones, para que él estuviera protegido económicamente si ella falleciera. Una de estas melodías fue "Dance outta my head", la cual se viralizó en distintas plataformas, principalmente en videos de TikTok.

“Esta mañana, desde la casa de su infancia y rodeada de su amorosa familia, Catherine entró en paz en la luz y el amor de su creador celestial. Estamos eternamente agradecidos por el derramamiento de amor que Catherine y nuestra familia han recibido en los últimos meses”, comentó su hermano en el comunicado.

