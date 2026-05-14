Latelonius estrena su álbum LONIUS en Buenos Aires con show especial
Latelonius llegará el 23 de mayo a Buenos Aires para presentar “LONIUS” con invitados y una propuesta especial en La Tangente.
Latelonius, consolidada como una propuesta destacada del funk-jazz instrumental argentino, desembarcará en Buenos Aires el 23 de mayo en La Tangente. Presentarán oficialmente LONIUS, su nuevo álbum de estudio, en una noche que promete combinar potencia sonora, improvisación y una puesta especialmente diseñada para el público porteño.
La banda rosarina adelantó que trabaja intensamente en esta presentación y aseguró que será uno de los shows más importantes de su año. “Venimos trabajando muchísimo en esta presentación. Estamos armando un show ambicioso, con invitados, arreglos nuevos y una propuesta pensada especialmente para esa noche y para nuestro público de Buenos Aires, que es donde más oyentes tenemos”, expresaron.
Latelonius en Buenos Aires: "LONIUS"
Con más de diez años de trayectoria, el octeto logró construir una identidad musical propia basada en el groove, la interacción colectiva y una fuerte presencia instrumental. Ese universo vuelve a expandirse en LONIUS, un disco compuesto por 11 canciones y cerca de 39 minutos de duración donde conviven momentos de gran intensidad rítmica con pasajes más experimentales y atmosféricos.
“LONIUS es un disco que nace desde el pulso, pero también desde el espacio”, definió la banda sobre este nuevo material, co-producido junto a piwifuntime (Diego Savioli) y con la participación de músicos invitados de Rosario y sus alrededores.
El álbum ya se encuentra disponible en plataformas digitales y tuvo una primera presentación en vivo el pasado 30 de abril en Casa Brava, donde convocaron a más de 400 personas.
Con una sólida base rítmica y una potente sección de vientos, Latelonius se convirtió en una referencia dentro de la escena independiente gracias a una propuesta que mezcla funk moderno, jazz urbano y exploración sonora. Además, el grupo fue distinguido por la Municipalidad de Rosario como banda de Interés Municipal y compartió escenario con artistas como Dante Spinetta, Nico Cota y Nonpalidece.
Luego de su presentación en Buenos Aires, la banda continuará su recorrido por Córdoba Capital con un show confirmado para el 20 de junio en Chilli.
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