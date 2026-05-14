Latelonius estrena su álbum LONIUS en Buenos Aires con show especial

El álbum ya se encuentra disponible en plataformas digitales y tuvo una primera presentación en vivo el pasado 30 de abril en Casa Brava, donde convocaron a más de 400 personas.

Con una sólida base rítmica y una potente sección de vientos, Latelonius se convirtió en una referencia dentro de la escena independiente gracias a una propuesta que mezcla funk moderno, jazz urbano y exploración sonora. Además, el grupo fue distinguido por la Municipalidad de Rosario como banda de Interés Municipal y compartió escenario con artistas como Dante Spinetta, Nico Cota y Nonpalidece.

Luego de su presentación en Buenos Aires, la banda continuará su recorrido por Córdoba Capital con un show confirmado para el 20 de junio en Chilli.