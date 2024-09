Catherine Fulop reveló la frase que le dijo Paulo Dybala a Oriana Sabatini en su boda

fulop casamioento oriana dybala

“Todo lo que ellos se dijeron, cuando hacen los votos; fue tan hermoso lo que él dijo, porque capaz de esperárselo de Ori, porque Ori es un ser muy sensible, que escribe muy bello, es artista. Pero él, que es futbolista, que uno decía, ‘uy, pobre, va a quedar a lo mejor medio pagando’. ¡No mi amor!”, comenzó explicando Fulop.

Luego, contó que Dybala hizo un discurso contundente y que Ova "lloraba". Inmediatamente dudó en seguir contando sobre lo que dijo el deportista, pero después no tuvo tapujos a la hora de revelar tanto secreto detrás de una frase.

“No sé si contar esta infidencia...lo cuento, lo cuento. Él le dice, ‘mi papá va a estar muy orgulloso de mí desde el cielo, pero no por mis logros futbolísticos, sino por la mujer que escogí para que me acompañe en mi vida’”, expuso. “No, me mataste”, devolvió Fer Dente. “Ova cayó redondo”, cerró Fulop.