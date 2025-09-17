Jimena Barón compartió con sus fans lo que encontró un plomero en su baño

Más tarde, Barón publicó otra historia en la que bromeó sobre su pérdida de cabello. “Yo empoderada post parto poniéndole onda a la vida”, escribió junto a una imagen de un pájaro desplumado.

La emoción de Jimena Barón a tres meses del nacimiento de su bebé Arturo

Jimena Barón celebró en sus redes sociales los tres meses de Arturo, el bebé que tuvo junto a Matías Palleiro, con un tierno posteo que reflejó su felicidad.

La actriz devenida en cantante compartió varias fotos en Instagram con el pequeño, su pareja y su primer hijo, Momo, expresando toda su emoción.

“Un gordito de ya 3 meses”, escribió. “Sol, caminatas, siestas, ya me sonríe cuando toma teteta. Amor profundo, lo quiero cada día más. Es verdad eso que decían de que se lo quiere igual que al que ya amabas con locura", dijo la artista.

Además, resumió cómo transcurren sus días: “El corazón tranquilo, la casa enquilombada pero no importa. Salimos a comer afuera, se porta muy bien. Compramos sánguches de jamón crudo y queso. Familia, amor, mis primeras salidas al mundo sin el bebé. Extractor de leche...”.

Jimena también dedicó palabras a Matías: “El papá, tan buen papá”, aseguró. Y no dejó de mencionar a Momo, su hijo con Daniel Osvaldo: “Es precioso, cariñoso. Preadolescente, ¿en qué momento?”.

“Libros, dudas, miedos, calma, paciencia, está todo bien”, añadió La Cobra sobre los sentimientos que la acompañan en esta etapa. “De nuevo mecedora, pijama, Torino siempre encima. Solcito y más amor del más profundo”, expresó.

Finalmente, cerró su mensaje reflexionando sobre su vida actual: “Vivir así, despacito y rodeada de amor es lo que quisiera siempre”, concluyó.