Cayó la banda de mecánicos que estafó a Horacio Pagani: quiénes son

"Participaron nueve personas. Me fui de acá de forma urgente por la calle Jean Jaurés y cuando llegué a Bartolomé Mitre un tipo que cruzaba la calle me señala y me dice: ‘Guarda la rueda derecha’. Seguí una cuadra más, no le di bola, pero cuando llego a la esquina de Rivadavia, otra persona me dice: ‘La rueda derecha’. Y cuando le pregunté qué le pasaba, me dijo que se movía", contó a principios de abril Pagani en televisión.

De las nueve personas mencionadas por el periodista sólo cinco -todos hombres de nacionalidad peruana- fueron detenidos en las últimas horas tras un operativo de la Policía de la Ciudad en el barrio de San Cristóbal.

Del resto -si en verdad eran más en la banda- no se sabe nada, por ahora.

Fuentes oficiales informaron al sitio Infobae que personal de la División Investigaciones Comunales 3 se abocó al análisis de las imágenes de cámaras de seguridad de la zona, y que luego de identificar a dos sospechosos los agentes policiales los siguieron hasta el taller mecánico donde perpetraban su estafa.

detenidos once estafa horacio pagani.jpg

El taller en cuestión -a donde probablemente haya ido Horacio Pagani con su auto- está en la calle Humberto Primo al 3200. Ahí, los investigadores vieron que los dos sospechosos se juntaron con otros tres hombres para "trabajar" un Toyota Corolla propiedad de un hombre de 67 años que estaba presente: otra víctima.

Los agentes intervinieron en la escena y detuvieron a los hombres, que tienen entre 27 y 46 años.

Efectivamente, el hombre de 67 años había llegado al taller de la calle Humberto Primo tras ser advertido por varios hombres sobre un supuesto desperfecto en una de las ruedas de su auto.

Uno de los hombres detenidos ya le había pedido un adelanto de $ 5.000 en efectivo y lo tenía esperando un supuesto repuesto en el taller.

El caso quedó en manos de la jueza Alejandra Alliaud, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 55, quien dispuso la detención de los cinco acusados y el secuestro del Toyota, además de la incautación de un remito con membrete como el que fue utilizado en la estafa a Pagani.

También se secuestraron durante el operativo algunas piezas de tren delantero, herramientas mecánicas, lubricantes, pintura en aerosol; un talonario de boletas, cinco teléfonos celulares y los $5 mil que ya había pagado el dueño del Toyota.