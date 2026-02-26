Cazzu anunció su primer show en un estadio y será en Jujuy: cómo y cuándo comprar las entradas

Embed - cazzu on Instagram: "12/09/2026 LATINAJE EN VIVO EN EL ESTADIO 23 DE AGOSTO, SAN SALVADOR DE JUJUY. Entradas a la venta a través de @norteticket Preventa @bancomacro @visa_argentina a partir del lunes 2 de marzo a las 12 hs. Venta general a partir del martes 3 de marzo a las 12 hs. Con tarjeta @bancomacro @visa_argentina 6 cuotas sin interés durante todo el período de venta." View this post on Instagram

Con la fuerza escénica que la hace única y magnética, enaltecida por una puesta deslumbrante, Cazzu convirtió a “Latinaje” en mucho más que un espectáculo. Esta obra de arte, musical, poética y teatral es una experiencia que atraviesa de lleno todos los sentidos.