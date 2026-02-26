Tattoo Expo Buenos Aires 2026: tres días para celebrar el arte corporal a nivel mundial

Expo Tattoo: desde el viejo hotel Bauen de Callao y Corrientes a la Rural

Expo Tattoo Show.jpg

Todo comienzo, tiene una anécdota, y no hay excepción para el dueño de Mandinga Tattoo, Diego Staropoli quien recuerda lo que sintió cuando decidió llevar la expo Tattoo a la Rural: "Veníamos de hacerla diez años en el viejo Hotel Bauen de Callao y Corrientes donde nos iba super bien pero nos quedaba chico y me dije si vamos a cambiar vamos por lo mas grande que hay que es La Rural , si nos sacan matando vemos planes B y si nos aceptan le damos para adelante", arrancó contándo.

Y siguió: "El día que presentamos todo y nos dieron el ok casi muero cuando vi los costos de lo que salía hacerla pero fuimos adelante igual. Cuando abrimos puerta si no metíamos mas de 15 mil personas me fundía literalmente y la gente que trabajaba con nosotros lo sabia", metiendo suspenso a la charla, aunque sabíamos cómo terminó la historia.

Cerró con un final feliz, en realidad, con el comienzo de lo que hoy está por ser la 23° edición: "A poco de abrir puertas me vienen a buscar los chicos de seguridad para que salga a la puerta que tenia que ver algo y salí con miedo sin saber que pasaba, lo que pasó es casi tres cuadras de fila para entrar a la expo, finalmente entraron mas de 40 mil personas y ese día sentí que las cosas buenas también le podían pasar a la gente común".