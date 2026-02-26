Tattoo Expo Buenos Aires 2026: tres días para celebrar el arte corporal a nivel mundial
La exposición de tatuajes más emblemática de América regresa a Buenos Aires con su 23ª edición, reuniendo a más de 700 artistas internacionales, música en vivo y múltiples actividades culturales.
La Tattoo Expo Buenos Aires 2026 volverá a convertir a la ciudad de Buenos Aires en el epicentro del arte corporal con una nueva edición que promete superar todas las expectativas. Considerada la muestra de tatuajes más legendaria de América, la expo celebrará su 23ª edición los días 20, 21 y 22 de marzo en La Rural, con jornadas extendidas de 12 a 23 horas.
Durante tres días, más de 700 tatuadores de todo el mundo desplegarán en vivo su talento, estilos y técnicas ante miles de fanáticos, consolidando al evento como el encuentro más importante de la región para la cultura del tatuaje, el arte urbano y las expresiones alternativas.
Además de las sesiones de tatuaje en directo, la expo ofrecerá una amplia variedad de propuestas: stands de insumos, indumentaria y accesorios, concursos de tatuaje y cosplay, sector de anime japonés, feria medieval, juegos interactivos, seminarios especializados, rampa de skate y un ring de kick boxing, generando una experiencia integral para públicos de todas las edades.
La música en vivo también será uno de los grandes atractivos, con shows de primer nivel encabezados por Piti Fernández, A.N.I.M.A.L., Asspera y Lucho al Ataque, entre otros invitados, que aportarán energía a un espectáculo que combina arte, identidad y cultura.
Reconocida internacionalmente por su trayectoria, convocatoria y calidad artística, la Tattoo Expo Buenos Aires reafirma en 2026 su lugar como evento de referencia global, donde el tatuaje se celebra como una forma de expresión y pertenencia.
Expo Tattoo: desde el viejo hotel Bauen de Callao y Corrientes a la Rural
Todo comienzo, tiene una anécdota, y no hay excepción para el dueño de Mandinga Tattoo, Diego Staropoli quien recuerda lo que sintió cuando decidió llevar la expo Tattoo a la Rural: "Veníamos de hacerla diez años en el viejo Hotel Bauen de Callao y Corrientes donde nos iba super bien pero nos quedaba chico y me dije si vamos a cambiar vamos por lo mas grande que hay que es La Rural , si nos sacan matando vemos planes B y si nos aceptan le damos para adelante", arrancó contándo.
Y siguió: "El día que presentamos todo y nos dieron el ok casi muero cuando vi los costos de lo que salía hacerla pero fuimos adelante igual. Cuando abrimos puerta si no metíamos mas de 15 mil personas me fundía literalmente y la gente que trabajaba con nosotros lo sabia", metiendo suspenso a la charla, aunque sabíamos cómo terminó la historia.
Cerró con un final feliz, en realidad, con el comienzo de lo que hoy está por ser la 23° edición: "A poco de abrir puertas me vienen a buscar los chicos de seguridad para que salga a la puerta que tenia que ver algo y salí con miedo sin saber que pasaba, lo que pasó es casi tres cuadras de fila para entrar a la expo, finalmente entraron mas de 40 mil personas y ese día sentí que las cosas buenas también le podían pasar a la gente común".
