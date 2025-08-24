Cazzu anunció su regreso a OnlyFans: y lo comunicó compartiendo una foto ultrahot

¿Cuál es el presente de Cazzu en la música?

Cazzu se consolidó como una artista de proyección internacional tras el lanzamiento de "Latinaje", un disco donde explora diversos géneros musicales.

Aunque fue apodada "La Jefa del Trap", su apertura hacia nuevos estilos amplió su alcance global y la posicionó más allá del género urbano.

Recientemente, marcó un nuevo hito en su carrera al convertirse en la artista femenina con más visualizaciones en YouTube con un videoclip solista. Su canción de cumbia "Con Otra" superó los 180 millones de reproducciones, desplazando incluso a Lady Gaga con "Abracadabra".

¡Escucha "Con Otra" de Cazzu!

Embed - Cazzu - Con Otra (Video Oficial)