Cazzu anunció su regreso a OnlyFans: y lo comunicó compartiendo una foto ultrahot
En medio de su éxito musical, la jujeña volvió a compartir contenido en la conocida app con el objetivo de aumentar sus ingresos.
Cazzu volvió a sacudir las redes con un anuncio que generó revuelo entre sus seguidores: decidió reabrir su cuenta en OnlyFans, una de las plataformas más populares de contenido para adultos, y lo hizo con una provocadora publicación.
La artista, que alcanzó reconocimiento internacional gracias a su álbum Latinaje, compartió una historia en su cuenta de Instagram en la que se la ve tomándose una foto con su cámara frente al espejo. En la imagen aparece sobre su cama, usando un body marrón que combinaba con el acolchado.
Con esa postal, confirmó su regreso a OnlyFans, cuenta que tenía inactiva desde antes del nacimiento de su hija Inti. "I'm back bitche$", expresó la jujeña.
Cazzu ya había sorprendido a sus seguidores en noviembre de 2020, cuando anunció por primera vez la apertura de su cuenta en OnlyFans. En aquel momento, la artista llegó a generar ingresos mensuales estimados en 21 mil dólares, con una suscripción que rondaba entre los 10 y 20 dólares al mes.
Actualmente, la tarifa para acceder a su contenido en la plataforma es de 10 dólares mensuales.
¿Cuál es el presente de Cazzu en la música?
Cazzu se consolidó como una artista de proyección internacional tras el lanzamiento de "Latinaje", un disco donde explora diversos géneros musicales.
Aunque fue apodada "La Jefa del Trap", su apertura hacia nuevos estilos amplió su alcance global y la posicionó más allá del género urbano.
Recientemente, marcó un nuevo hito en su carrera al convertirse en la artista femenina con más visualizaciones en YouTube con un videoclip solista. Su canción de cumbia "Con Otra" superó los 180 millones de reproducciones, desplazando incluso a Lady Gaga con "Abracadabra".
¡Escucha "Con Otra" de Cazzu!
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario