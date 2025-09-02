Cazzu contó el problema que tiene con su hija y apuntó a Christian Nodal: "Fue uno de los peores momentos"
La cantante reveló el drama que está viviendo con el padre de su hija y el proceso legal que está atravesando.
En las últimas horas, Cazzu y Christian Nodal volvieron a ser tendencia en las redes sociales y se desató una gran polémica. Todo se dio cuando la cantante reveló que está atravesando una nueva batalla legal con el padre de su hija Inti, ya que él no quiere firmarle el permiso de viaje para sacara a la pequeña del país, teniendo en cuenta que tampoco ejerce su paternidad, ya que hace unos meses que no la ve.
La exitosa cantante está por presentarse en el Movistar Arena con una serie de shows increíble para presentar su último álbum "Latinaje", para luego dar inicio a una gira mundial, a la que necesita ir con su hija, dado que es la única que la cuida. En una entrevista a Se regalan dudas, la artista repasó su libro Perreo, una revolución, en el que analiza el mundo artístico desde la perspectiva de las mujeres en la industria musical.
En ese contexto, recordó un angustiante momento que vivió durante una mediación: "Estaba mi abogada, una mediadora mujer, el abogado del progenitor de mi hija —que también es su representante— y yo. Éramos esas personas. Yo hace tiempo que no me había sentido tan mal como me sentí ese día".
Acto, seguido relató la lamentable situación que vivió: "Yo trabajo de lo mismo que él y necesito viajar. Ya va a pasar más de un año y todavía no lo tengo. Parecía algo básico de entender".
Ahí, Julieta comenta que la mediadora le propuso a las partes un acuerdo intermedio: si no quería firmar el permiso hasta que la pequeña cumpliera 18 años, al menos podrían autorizarlo hasta los cinco. La respuesta del abogado de Nodal fue contundente y descolocó a todos: "No se preocupen. Mi cliente está enterado de que cuando tenga ganas de ese permiso lo puede revocar".
"Yo todavía siento en el pecho lo que sentí. Las otras dos mujeres que estaban en esa llamada hicieron un silencio de muerte. Y yo pensé: contra esto no puedo, porque en ese momento me estaban diciendo que tenían el control sobre mí y sobre mi hija. Fue uno de los peores momentos de mi vida", siguió diciendo la cantante.
"Yo salí sin poder respirar. Tenía que reunirme por mi show, por mi gira, por mi sueño. Fueron 16 años de remar. Y ahí entendí el privilegio que tengo de poder golpearle la puerta a un juez y pedir lo que necesito: un permiso para cuidar y estar con mi hija", continuó describiendo la situación
"Hace tiempo que no me había sentido de nuevo tan mal como me sentí ese día. Tuve ese sentimiento horrible de decir, el mundo es devastador. Yo tengo el privilegio de no ir a hacer un juicio porque puedo cuidar a mi hija. Ahí no soy la jefa, yo soy un número, pero soy un número que sí tiene plata para mantener a su hija", continuó diciendo.
"Soy una hormiguita delante del monstruo de la misoginia, del patriarcado. Hoy lo vivo desde otro lugar porque tiene que ver con una de las cosas más importantes que una puede llegar a tener, que es la vida de un hijo. El hijo no pelea la batalla, me rindo antes de intentarlo, por mí, por mis sueños, porque puedo pagar a mis abogadas para que vayan a pedir lo que hay que pedir. El mundo es devastador y más para las que no tienen los privilegios que tenemos nosotras", concluyó la artista jujeña.
