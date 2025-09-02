Cazzu contó el problema que tiene con su hija y apuntó a Christian Nodal: "Fue uno de los peores momentos"

Ahí, Julieta comenta que la mediadora le propuso a las partes un acuerdo intermedio: si no quería firmar el permiso hasta que la pequeña cumpliera 18 años, al menos podrían autorizarlo hasta los cinco. La respuesta del abogado de Nodal fue contundente y descolocó a todos: "No se preocupen. Mi cliente está enterado de que cuando tenga ganas de ese permiso lo puede revocar".

"Yo todavía siento en el pecho lo que sentí. Las otras dos mujeres que estaban en esa llamada hicieron un silencio de muerte. Y yo pensé: contra esto no puedo, porque en ese momento me estaban diciendo que tenían el control sobre mí y sobre mi hija. Fue uno de los peores momentos de mi vida", siguió diciendo la cantante.

"Yo salí sin poder respirar. Tenía que reunirme por mi show, por mi gira, por mi sueño. Fueron 16 años de remar. Y ahí entendí el privilegio que tengo de poder golpearle la puerta a un juez y pedir lo que necesito: un permiso para cuidar y estar con mi hija", continuó describiendo la situación

"Hace tiempo que no me había sentido de nuevo tan mal como me sentí ese día. Tuve ese sentimiento horrible de decir, el mundo es devastador. Yo tengo el privilegio de no ir a hacer un juicio porque puedo cuidar a mi hija. Ahí no soy la jefa, yo soy un número, pero soy un número que sí tiene plata para mantener a su hija", continuó diciendo.

"Soy una hormiguita delante del monstruo de la misoginia, del patriarcado. Hoy lo vivo desde otro lugar porque tiene que ver con una de las cosas más importantes que una puede llegar a tener, que es la vida de un hijo. El hijo no pelea la batalla, me rindo antes de intentarlo, por mí, por mis sueños, porque puedo pagar a mis abogadas para que vayan a pedir lo que hay que pedir. El mundo es devastador y más para las que no tienen los privilegios que tenemos nosotras", concluyó la artista jujeña.