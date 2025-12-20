Cazzu estrenó "Otro como tú", una cumbia que fusiona pasión, nostalgia y sonido latino

Asimismo, “Con Otra” obtuvo el Disco de Platino en Argentina y el mayor debut histórico de una solista argentina en YouTube, donde además se convirtió en el video más reproducido del país en 2025 y en la canción de una artista femenina más escuchada del año. En México, el álbum fue reconocido con certificaciones de Platino para “Con Otra” yOro para “Dolce” y “La Cueva”.

Este año Cazzu también fue distinguida como Artista Equal Global de Spotify, un título que celebra su impacto en la escena internacional y su papel como referente de una nueva generación de mujeres en la música.