Cazzu estrenó "Otro como tú", una cumbia que fusiona pasión, nostalgia y sonido latino
Tras un año marcado por récords y sold outs, La Jefa profundiza su identidad musical con una canción que transita lo emocional conectada a sus raíces.
Luego de una gira internacional con shows sold out en Latinoamérica, Cazzu estrena “Otro Como Tú”, una cumbia moderna atravesada por pasión, energía y melancolía, donde combina elementos de la cumbia con guiños tex-mex y arreglos latinos producidos por Nico Cotton.
El lanzamiento se da en paralelo al anuncio de su primera gira por Estados Unidos, un recorrido de shows solistas en el que presentará en vivo el universo de “Latinaje” en ciudades como Los Ángeles, Nueva York y Texas.
Con este estreno, La Jefa vuelve a explorar el género con la misma sensibilidad con la que sorprendió en “Con Otra”, reafirmando su versatilidad y su conexión con las raíces musicales que atraviesan su identidad.
La canción profundiza su estilo musical atravesando nuevos sonidos transitando por lo emocional y crudo con instrumentos reales, trompetas y percusión que equilibran nostalgia y movimiento. “Otro Como Tú” transforma el desamor en arte y a la cumbia en un vehículo de expresión moderno y profundo, consolidando a Julieta como una de las voces femeninas más influyentes de la región.
El estreno de “Otro Como Tú” llega en un año clave para Cazzu, tras el éxito de su último álbum “Latinaje” que debutó en el puesto #1 de Billboard Latin Albums y rompió récords con cinco videoclips que alcanzaron el top #1 a nivel global.
Asimismo, “Con Otra” obtuvo el Disco de Platino en Argentina y el mayor debut histórico de una solista argentina en YouTube, donde además se convirtió en el video más reproducido del país en 2025 y en la canción de una artista femenina más escuchada del año. En México, el álbum fue reconocido con certificaciones de Platino para “Con Otra” yOro para “Dolce” y “La Cueva”.
Este año Cazzu también fue distinguida como Artista Equal Global de Spotify, un título que celebra su impacto en la escena internacional y su papel como referente de una nueva generación de mujeres en la música.
