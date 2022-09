Cazzu hizo vibrar a sus fanáticos con el Nena Trampa Tour en el Luna Park

Luna Park Cazzu.jpg Foto: @mazza.ph

Todos los presentes le hicieron sentir el cariño y la euforia que estaban viviendo a la cantante, que se pronunció al respecto. “Yo sé que les cuesta comprar una entrada, que muchos de ustedes resignaron un día de trabajo. Por eso pido un aplauso para los que no pudieron venir, a ellos todo mi amor”, expresó.

Y, agregó: “A la gente que vino desde lejos, ustedes me hacen sentir especial, pero soy una más, pregúntenle a mi novio, si no, la cara que tengo cuando me despierto”.

Cazzu Luna Park.jpg Foto: @mazza.ph

Una vez terminado el concierto Cazzu bajó del escenario rodeada de festejos en una noche inolvidable que la recargó de energía para encarar una gira que la llevará por Córdoba, Rosario, Santa Fe, Bariloche, Tucumán y Santiago del Estero en Argentina. Además, sumó fechas en México y Uruguay. Llevando así a todos lados una puesta artística exclusiva, impactante desde todos los lenguajes y a la altura de lo que nos tiene acostumbrados.

Cazzu Luna Park.mp4