Explota la interna en Cebollitas: siguen las denuncias por maltrato

juan yacuzzi

En ese sentido, profundizó su descargo: “Al día de hoy da bronca que naturalicen eso, que diga que regañar está bien no lo veo bien porque la verdad que no está bien y cómo lo dijo que nos regañaban, no era así, él dijo que nos regañaban diciendo ´chicos, así esto no se hace, hacelo de otra forma´ imagínate que eso no es ni un regaño, es como un consejo, desde ya que está mintiendo”.

“Él dijo que no sabía por qué habíamos salido a denunciar y yo no sé por qué miente de esa manera, si vas a mentir no hables”, agregó Yacuzzi visiblemente indignado.

“Él no estaba presente tantas horas como dijo, nosotros grabábamos hasta que se terminaba el capítulo, no eran las horas que dijo, íbamos sin horario nosotros, todo lo que hablamos es para que no vuelva pasar, minimizar un regaño te da bronca para el que fue maltratado, que empiece a hablar y empiece a decir esas cosas...justamente el sábado hablé con Matías Boquete, el que le dieron el cachetazo en la grabación y no lo podíamos creer lo que dijo Vicente”, dijo al respecto el actor que tenía 14 años cuando grababa en Cebollitas.

Y concluyó: “No entendemos y tal vez tiene una relación con personas que le hacen decir esas cosas o está en busca de algo, utiliza esto para hacer prensa quizás, no logro entender como al día de hoy dicen esas barbaridades y mentiras, por lo menos tenés empatía por los chicos que denunciaron, decir que no sabe por qué lo dijimos y si decidimos hablar es porque llegó el momento”.