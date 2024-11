Cecilia Bolocco se bajó de la Teletón tras un fuerte cambio de apariencia: "Varias lesiones"

"¿Cómo están, mis queridas amigas? Yo quiero dejarles este mensaje para pedirles que por favor, como todos los años, colaboren con Teletón", comenzó diciendo."Yo desgraciadamente no podré participar", lanzó y acto seguido explicó los motivos: "Tuve que ir a hacerme un tratamiento porque estaba muy asustada con algunas manchas que tenía. Y bueno, me han tenido que sacar y he quedado con varias lesiones. Y me tengo que cuidar", continuó.

A modo de conclusión, la comunicadora llamó a sus seguidores a que todos se unan a la Teletón. "Este es el llamado que he hecho durante tantos, tantos años para esta magnífica obra que ojalá se puedan sumar como siempre. Un beso enorme para todos y todas. Los amo".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/RucitaChascona/status/1854935741358321782&partner=&hide_thread=false Cecilia Bolocco se baja de la #Teleton2024 tras tratamiento por manchas en la piel: "Estaba muy asustada”

(Video IG stories) pic.twitter.com/yrbwJWFn0F — F L (@RucitaChascona) November 8, 2024

El evento benéfico televisivo se realiza anualmente en ese país desde 1978. Por segundo año consecutivo, esta edición 2024 tiene la jornada final en el anfiteatro de la Quinta Vergara en Viña del Mar.

De qué trata el evento Teletón

La Teletón es un evento benéfico de recaudación de fondos que se realiza en varios países de América Latina, con el objetivo principal de apoyar a niños y adultos con discapacidad, especialmente en áreas relacionadas con la rehabilitación física y la inclusión social. Aunque cada país tiene su propia versión y particularidades, la Teletón generalmente se organiza como un programa televisivo de varias horas, que involucra actuaciones musicales, testimonios emotivos y la participación de celebridades, para motivar a la audiencia a donar.

El evento se lleva a cabo a través de una transmisión en vivo, en la que se muestran historias de personas que han recibido apoyo gracias a las instituciones beneficiadas, como centros de rehabilitación o fundaciones. A menudo, la Teletón se transmite durante un fin de semana y tiene un carácter de "maratón", con el fin de recaudar la mayor cantidad de dinero posible.

Es un evento muy esperado y con un gran impacto social, ya que reúne a miles de personas dispuestas a colaborar y crear conciencia sobre la importancia de la inclusión y el apoyo a quienes más lo necesitan.