Celeste Cid habló del problema que tiene para conseguir pareja

"Estoy sola y estoy súper bien, divirtiéndome", contestó la actriz al ser consultada al respecto. Cuando el notero le preguntó qué características tendría que tener una persona para gustarle, Cid admitió que casi nadie se le acerca y da el primer paso y que muchas veces es ella quien debe invitarlos a tomar algo.

"Nadie se te acerca. No sé si me tienen miedo... pero a veces creo que hay algo que es que me imaginan de una manera que no soy... Entonces a veces uno tiene que avanzar un poquito", bromeó la estrella. Por otro lado, aseguró que está en un momento de su vida en el que disfruta mucho de su propia compañía.

“A mí me está pasando ahora que digo 'me gusta estar sola’. Es una elección que sea de esa manera. El amor no te lo trae siempre un otro, eso es una responsabilidad y en nuestra generación no nos han enseñado a cultivar el amor a uno mismo; generalmente eso se ve como un ego grande, y no va por ahí”, reflexionó.